Az ukrajnai háború a táliboknak sem jön jól

Míg a világ Ukrajnára figyel, Afganisztánban folytatódik a tavaly augusztusban hatalomba visszakerült tálibok visszatérése a radikális iszlámhoz. A segélyeket emberi jogi követelményekhez kötő nemzetközi intézmények nem maradnak adósak a válasszal, ami még inkább válságos időszakot hozhat az ország lakosságára.

Ennek legújabb lépéseként egyes Afganisztánnak szánt támogatások felfüggesztéséről határozott a Világbank.

A 600 millió dollárt (198 milliárd forintot) visszatartó döntést azt követően hozták, hogy a tálib vezetés múlt héten bejelentette, a középiskolás lányok mégsem térhetnek vissza az iskolákba.

A nemzetközi pénzügyi szervezet emiatt sem látja biztosítottnak, hogy nők és lányok a férfiakkal egyenlő módon és mértékben férhetnek hozzá szolgáltatásokhoz. Más jelek is arra utalnak, hogy folyamatosan visszatérnek az előző hatalmi időszakát jellemző szigorhoz. A nemzetközi média szerint többen számolnak be erősödő cenzúráról, újságírók elrablásáról, kínzásáról, a kisebbségeket érő inzultusokról. Az előző rendszer szolgáinak tekintett személyek családtagjait is elrabolják, és megfélemlítési céllal fogva tartják.