Bajban a mezőgazdaság, egyre nagyobb hiánycikk a műtrágya

Az energiahordozók és nyersanyagok ára hosszú hónapok után most először nem emelkedett tovább. A jelentős drágulás miatt azonban többszörösébe kerülnek olyan alapvető termékek, amelyek a mezőgazdasághoz szükségesek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.Ilyen például az üzemanyag, ami néhol akár 50 százalékkal is többe kerül ma, mint néhány hónappal ezelőtt.A műtrágya is egyre nehezebben beszerezhető cikk a piacon, miután a földgáz ára az egekbe szökött, így a mezőgazdaság egyik legalapvetőbb elemét is sokkal drágábban tudják előállítani – ahol képesek még egyáltalán erre.