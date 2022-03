Eltűnt az orosz védelmi miniszter és a vezérkari főnök

Sorra tűnnek el a nyilvánosság elől Vlagyimir Putyin orosz elnök apparátusának kulcsfontosságú politikusai. Szergej Sojgu védelmi miniszter – akiről korábban az ukrán lapok azt írták, puccsot tervez Putyin hatalmának megdöntésére – lassan két hete nem jelent meg és nem is szólalt fel a nyilvánosság előtt. A 66 éves politikusról utoljára március 11-én jelentek meg hírek, a minisztérium közleménye szerint aznap még telefonon tárgyalt török hivatali partnerével, Hulusi Akarral, a nap folyamán pedig egy katonai kórházba látogatott el, ahol állami díjakat adott át az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonáknak – utóbbiról videófelvétel is készült. A Kreml honlapján még egy március 18-án közzétett bejegyzésben jelenik meg Sojgu neve: aznap Putyin az ukrajnai „műveletek” menetéről tárgyalt a biztonsági tanács tagjaival, a megbeszélésen a védelmi miniszter is részt vett. Ukrán hírportálok azonban megjegyzik, hogy a politikus jelenlétét sem fényképek, sem videófelvételek nem bizonyítják. A The New Voice of Ukraine című ukrán hírportál Sojgu egy közeli ismerősére hivatkozva azt írta, a miniszter szívproblémákkal küzd, emiatt nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. A politikus 2012 óta vezeti a védelmi tárcát és korábban rendszeresen mutatkozott az orosz köztévén és állami híradásokban.

– A védelmi miniszternek most sok feladata van, remélem, megértik. Egy különleges katonai művelet közepén vagyunk, nem most van itt az ideje a médiában való szereplésnek

– reagált a Sojguról eltűnéséről szóló hírekre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A védelmi miniszter mellett Valerij Geraszimov vezérkari főnök sem jelent meg az utóbbi időben nyilvánosság előtt, erre többek közt Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó is felhívta a figyelmet: „Érdekes egybeesések. Körülbelül két hete az orosz vezetés két kulcsfigurája – Sojgu és Geraszimov – eltűntek a nyilvánosság elől.” Hozzátette, Putyin apparátusából gyakorlatilag csak Szergej Lavrov külügyminisztert és Dmitrij Peszkov szóvivőt lehet látni, az orosz titkosszolgálat vezető beosztású tisztségviselőiről sem hallani. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) feltételezései szerint a kulcsfontosságú politikusok és más biztonsági tisztségviselők eltűnése arra enged következtetni, hogy az ukrajnai háború egyáltalán nem az oroszok tervei szerint halad, és keresik a felelősöket. Olekszij Danyilov, az RNBO titkára arról számolt be, több orosz tábornokot is lecseréltek abban bízva, hogy így képesek lesznek megváltoztatni az ukrajnai háború jelenlegi állását.