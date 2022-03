Lapozó: Ezrek tüntettek Spanyolország-szerte az áremelkedések ellen

Zelenszkij a svéd parlament előtt tartott beszédet

A TV4 svéd kereskedelmi televízió számolt be először arról szerdán, hogy Volodimir Zelenszkij a Riksdag, vagyis a svéd parlament előtt fog beszélni, amit később az országgyűlés hivatala is megerősített. Az előzetes tervekhez képest mintegy negyedórával később jelentkezett be videókapcsolaton keresztül az ukrán elnök csütörtökön délelőtt az országgyűlés plenáris üléstermébe, ahol a képviselők vastapssal fogadták. Az ukrán elnök háláját fejezte ki Svédországnak, mivel az katonai felszerelésekkel is támogatta Kijevet. Ugyanakkor figyelmeztette is az országot, miszerint minden Oroszországgal határos ország veszélyben van, példaként említve Gotland szigetét, amelyet csak a tenger választ el Kalinyingrádtól. Közvetlenül a beszéd után a svéd miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy az orosz támadás nemcsak Ukrajna ellen irányul, hanem egész Európa szabadsága ellen. Magdalena Andersson hozzátette, hogy Zelenszkij szavait elviszi Brüsszelbe, ahol Joe Bidennel és európai vezetőkkel találkozik.

A svéd védelmi miniszter megerősítette, hogy újabb fegyverszállítmányt tervez a kormány Ukrajnába küldeni. Peter Hultqvist azt mondta, Stockholm rendkívül fontosnak tartja továbbra is, hogy aktívan támogassa Ukrajnát. Az SVT köztelevízió értesülése szerint a korábbi, 5000 darabos vállról indítható páncéltörőrakéta-adományt ismételnék meg, ugyanakkora darabszámban.

Forrás: Expressen, SVT

Közelharc folyik az orosz üzletekben a kristálycukorért

A szovjet korszak hiánygazdaságát idézik Oroszországban az üzletek előtt hosszú sorokban órákig várakozó emberek és az összeverekedő vásárlók, erről tanúskodnak a Twitteren közzétett videók és a vásárlók beszámolói. Az Oroszország ellen bevezetett és korábban soha nem látott gazdasági szankciók miatt a cukor és a liszt már március elején, azaz egy héttel Ukrajna lerohanása után elkezdett eltűnni az orosz üzletekből. A rokonok és az ismerősök egymásnak adják a tippeket, hova és mikor érkezik majd cukorszállítmány. Amikor Szaratov városának polgármesteri hivatala bejelentette, hogy rendkívüli piacnapot tart, több százan álltak sorba az alapvető élelmiszerekért. Ezeken kívül országosan hiánycikké váltak a női intimbetétek és tamponok, más – egyelőre még kapható – árucikkek ára pedig az egekbe szökött.

Az orosz kormány a pánikot látva folyamatosan arra emlékezteti a lakosságot – egyelőre hiába –, hogy Oroszország önellátó liszt és cukor terén. Ami nagyobb aggodalomra adhat okot, az az, hogy az orosz gyógyszertárakból kezd elfogyni az inzulin, és már több mint nyolcvan más, létfontosságú gyógyszerből, például a gyermekek számára szükséges gyulladáscsökkentő készítményekből is hiány alakult ki annak ellenére, hogy a nyugati gyógyszergyártó cégek ígéretet tettek: nem vezetnek be szankciókat gyógyszerekre és gyógyászati eszközökre.

Forrás: Theguardian.com, Twitter.com, Twitter.com

Belgium mentőautókat küld Ukrajnába

Az Ukrajna megsegítésére létrejött belga civil szervezet, a BEforUkraine magánemberek adományaiból vásárolt régi, de felújított mentőautókat, amelyeket orvosi berendezésekkel, gyógyászati eszközökkel és gyógyszerekkel szereltek fel, hogy így induljanak a háború sújtotta országba. A járműveket az ukrán fronton megsebesült civilek és katonák ellátására fogják használni. A mentőautó-konvoj március 25-én indul el Belgiumból Kijevbe, Lengyelországon keresztül.

Nem ez az első eset, hogy egy európai ország mentőautókkal segíti az invázió ukrán áldozatait. Egy angliai város, Cheltenham közössége március 16-án indította el Ukrajnába azt a szintén polgári adakozásból vásárolt és jól felszerelt hat mentőautót, amely korábban a brit nemzeti egészségügyi szolgálathoz tartozott.

Forrás: Lalibre.be, www.itv.com