Lapozó: Nem szállítanak fegyvereket az Ukrajna megsegítésére induló első olasz repülőgépek

Olaszország napelemekkel oldaná meg az energiakrízist

Napelemeket tenne a háztetőkre az olasz kormány, hogy így oldja meg az energiaválság okozta problémákat. Nem vitás, hogy a napsütötte dél-európai állam kitűnően enyhíthet a megnövekedett energiaárakon a természetes források kiaknázásával. Az energetikai krízishelyzetet megvitató kormányülésen arról állapodtak meg a résztvevők, hogy felgyorsítják a háztetőkre szerelhető napelemek telepítésének folyamatát. Kiemelték, hogy nemcsak a háztetők, hanem a gyárak, raktárak, garázsok tetőszerkezete is kitűnő felület a napelemek elhelyezésére. Az olasz kormány nyolcmilliárd eurós alappal igyekszik a fogyasztók megnövekedett költségeit enyhíteni, ugyanakkor arra sarkallja őket, hogy a napelemekkel önálló energiaellátókká váljanak. A könnyített eljárás alól kivételek a belvárosi ingatlanok, valamint a kulturális örökség részét képező épületek, amelyeken a napelemek elhelyezésének engedélyezése továbbra is a hagyományos elbírálás szerint történik.

Forrás: ilmessaggero.it

Francia hajók csütörtökön több mint kétszáz migránst mentettek ki a La Manche-csatorna vizéből

„Március harmadikán összesen 202 migránst kellett kimenteni a La Manche-csatorna vizéből” – jelentette a Gris Nez-fok tengeri régiójának biztonságát felügyelő és a mentéseket koordináló regionális francia szerv.

Először egy tengeri vontató jármű vette fedélzetére a már vízben lévő 43 migránst. Ezután ugyanez a vontatóhajó segédkezett másik 56 hajótörött kiemelésében és elszállításában. A csatorna távolabbi körzetében francia mentőosztagok 41 embert emeltek ki a tengerből, a francia haditengerészet egyik járőrhajója 16 illegális bevándorlót vett a fedélzetére, végül a francia vámhatóság hajója 46 Nagy-Britanniába tartó migráns életét mentette meg a Pas-de-Calais-i régióban.

Forrás: valeursactuelles.com

Nem szállítanak fegyvereket az Ukrajna megsegítésére induló első olasz repülőgépek

Humanitárius segélyekkel, valamint a katonák étkeztetését szolgáló adományokkal töltötték fel a pisai reptérről induló első gépet. A pontos célállomás biztonsági okokból egyelőre ismeretlen. Olasz sajtóforrások szerint az óvatosság többek között annak a következménye, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyértelműen leszögezte: aki az ukrán csapatokat támogatja, az komoly következményekkel számolhat. Olaszország nem enged a megfélemlítésnek, a honvédelmi tárca által előkészített segítségnyújtás elsősorban humanitárius, de terveik szerint majd harci jellegű is lesz. Az útnak indított konténerek főként a fronton harcoló katonák étkeztetését és gyógyászati ellátását biztosító ezközöket és csomagokat tartalmaztak.

„Nem programváltozásról van szó, Olaszország továbbra is betartja a kétkamarás parlament által egyhangúlag megszavazott fegyveres segítségnyújtást, csupán lassít a küldemények indításának ütemén” – magyarázza Lorenzo Guerini olasz honvédelmi miniszter. A humanitárius segélyszállítmány egyben tesztnek is számít, mivel ugyanez lesz a kijevi csapatok felfegyverzéséhez szükséges harci ezközök szállításának forgatókönyve is. Az Ukrajnát katonai ezközökkel támogató országok sora egyre bővül: az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Finnország, Norvégia, Észtország, Belgium, Hollandia, Cseh Köztársaság és Szlovákia már útnak indította a fegyverszállítmányokat, Olaszország ezzel szemben lassítja a műveletet – számolnak be a napilapok.

Forrás: ilmessaggero.it

Borítókép: Ukrán katonák vizsgálnak egy kiégett katonai járművet Harkivban 2022. február 27-én. (Forrás: MTI)