Lapozó: Putyin meggyilkolására szólítja fel az oroszokat az amerikai szenátor

A svéd közmédia szerint Magyarország kitett magáért a menekültek fogadásával

A svéd média ezúttal pozitív példaként mutatta be Magyarországot. A köztévé Morgonstudio nevű reggeli műsorában bejelentkező tudósító azt mondta, Budapest és Magyarország igazán kitett magáért. A tudósító a Nyugati pályaudvarról jelentkezett be, ahol elmondta, rendszeresen érkeznek oda vonatok menekültekkel. A pályaudvar egy részén végigsétálva megmutatta az önkénteseket, akik információval, élelmiszerrel és tisztálkodási eszközökkel látják el az Ukrajnából érkezőket, majd beszélt arról is, hogy a magyar kormány buszokkal szállítja a menekülteket a különféle szállásokra, például hotelekbe. Külön kiemelte az önkéntesek nagyszerű munkáját és a rengeteg felajánlást. A stúdióban szó esett arról is, hogy a magyar menekültpolitika szigorú és korlátozó, de most, hogy szomszédos országról van szó – amely háborúban áll – a magyar kormány és az emberek nagyon sok segítséget adnak.

Kép: svt.se