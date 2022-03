Orbán Viktor: Az orosz-ukrán háborúban Magyarország Magyarország oldalán áll + videó

Arról, hogy az uniós csúcstalálkozón többen az oroszellenes szankciók energiaszektorra való kiterjesztése mellett érveltek, itt írtunk. Orbán Viktor nyilatkozatában a témával kapcsolatban kijelentette: „Mi a béke oldalán vagyunk. Ugyanakkor nem lehet úgy békét teremteni, hogy olyan szankciókat alkalmaznak, amelyek jobban fájnak nekünk, mint az oroszoknak”.

A szankciók kiterjesztése az energiarendszerre alkalmatlan eszköz arra, hogy ezáltal lépéseket tegyünk a béke irányába, más módon kell ezt megtenni, alapvetően diplomáciai tárgyalások útján

– szögezte le.

Maga a segítő országunk harcolta ki a legnagyobb elismerést

A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta, hogy a korábban kritizált Lengyelországról és Magyarországról ma a „legnagyobb elismerés hangján” beszélnek. – Mindenki látja azt a hatalmas terhet, amit a lengyel és a magyar emberek visznek a hátukon, hiszen Lengyelországba két és fél millió menekült érkezett, Magyarországra pedig több mint 500 ezer – mondta,

méltatva az önkéntesek, civil szervezetek, valamint egyházak menekülteket segítő munkáját. Hangsúlyozta azt is: most nem számít, hogy milyen vitáink voltak korábban az ukránokkal, például a magyar kisebbség ügyében, mert ők most bajban vannak, ezért segítünk nekik.

Jelezte, hogy sürgette Brüsszelben: a Magyarország számára elérhető pénzügyi forrásokat minél hamarabb nyissák meg, és már meg is érkezett a bizottság részéről a válasz, hogy az első 300 millió eurót (több mint 100 milliárd forintot) rugalmasan, a korábbi célokhoz képest sokkal szabadabban, gyorsabban elérhetővé tették Magyarország számára. – Ezt mind az önkénteseinknek köszönhetjük, maga az ország harcolta ki ezt a megítélést – tette hozzá.