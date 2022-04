Alternatív energiaforrások után kutakodik Olaszország

Az oroszoktól való energiafüggőség felszámolására készül Mario Draghi. Az orosz gázcsapok azonnali elzárása azonban drámai következményekkel járna, amire Olaszország energiaellátása nincs felkészülve. A dél-európai ország földrajzi adottságai számos megújuló energiaforrás kialakítására adnak lehetőséget, ezek azonban csak közép- és hosszú távon valósíthatók meg.

Addig is azonnali alternatív források felkutatására készül az olasz kormányfő.

Mario Draghi hétfő reggel Algériába repült, hogy kilencmilliárd köbméter gáz beszerzéséről állapodjon meg. Ez az oroszoktól érkező gázmennyiség negyedét jelentené Olaszország számára. A miniszterelnök célja az orosz gáztól való függőség megszüntetése, ugyanakkor egy súlyos energiaválság elkerülése is.

Jelenleg 29 milliárd köbméter földgáz érkezik évente Oroszországból, amely Olaszország éves energiafelhasználásának negyven százalékát teszi ki.

Az olasz háztartások teljes gázfogyasztása 75 milliárd köbméter. Mario Draghi algériai útját megelőzően elismerte, hogy az orosz importgáztól való függetlenedés akár több évet is igénybe vehet. A kormányfő továbbra is az gáz árának európai szabályozását, valamint a 27 uniós tagország közös fellépését sürgeti. Hangsúlyozta, hogy Olaszország akkor is a saját útját fogja járni az orosz gáztól való függetlenedés kapcsán, ha a tagállamok között nem születik a kérdésben konszenzus.

A jelenlegi afrikai körút pontosan ezt a célt szolgálja.

A tervek szerint Algériában az energiabeszerzés körüli együttműködésről, valamint a megújuló energiatermeléssel kapcsolatos beruházásról ír alá kétoldalú megállapodásokat. Claudio Descalzi, az ENI olasz energetikai cég vezérigazgatója becslései szerint a jelenlegi tárgyalások akár tizenegymilliárd köbméter gázról is megköttethetnek; így a már korábbi 20 milliárddal, összesen 30 milliárd köbméter gázolaj érkezhet a Földközi-tengeren áthaladó Transmed gázvezetéken keresztül. Az olasz külügyi tárca vezetője, Luigi Di Maio is elkísérte a kormányfőt Algériába. A külügyminiszter sajtónyilatkozatban ismerte el, hogy Olaszország megint késve lép, már évek óta csökkentenie kellett volna az orosz gázimportot, és több különböző forrásból fedeznie a szükségleteket.

Di Maio úgy fogalmazott, országa csak így kerülheti el az „oroszok zsarolását”, és az Ukrajna ellen indított háború finanszírozását.

A külügyminiszter az elmúlt hetekben Angolába, Mozambikba és Kongóba is ellátogatott, hogy újabb beszerzések lehetőségét tárja fel az afrikai kontinensen. Di Maio úgy fogalmazott, baráti országoktól szereznék be a továbbiakban az energiaforrásokat. Az említett országokat Mario Draghi is felkeresi, nemrég pedig Katarba is ellátogatott, hogy alternatív energiaforrásokról kössön megállapodást.

Borítókép: Mario Draghi olasz miniszterelnök az Ukrajna és Oroszország közötti esetleges béketárgyalások feltételeiről beszél a külföldi sajtó újságíróinak tartott sajtótájékoztatón Rómában 2022. március 31-én (Fotó: MTI/AP/Domenico Stinellis)