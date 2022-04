Aymeric Chauprade: Egységes jobboldalra van szükség

– Mennyiben sújtotta Le Pent, hogy a kampányban folyamatosan oroszpártisággal vádolták?

– A történelmet nem visszafelé írják, az azonban biztos, hogy nem kedvezett neki, ahogyan Zemmournak sem, ugyanis ez a két elnökjelölt képviselte a kiegyensúlyozott oroszpolitikát az amerikai befolyás ellensúlyozására. Mindkettejük megítélését kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a háború megindításakor Oroszország is megbélyegzetté vált a nyilvánosságban. Le Pennek az első választási forduló előtt mégis sikerült visszakapaszkodnia a felmérésekben.

– Egyetért-e azzal, hogy a fősodorbeli nyugat-európai média rendkívül oroszellenes hangot üt meg? Ezt tapasztalja Franciaországban és Ausztriában?

– Egyértelműen. Vlagyimir Putyin rendszere ugyan messze esik a tökéletestől, magam is számos bírálatot meg szoktam vele szemben fogalmazni, de általában véve azt mondhatjuk, hogy az európai média az amerikai politika szája íze szerint képezi le a helyzetet, ahogy korábban is tette.

Ha Amerika megnevezi, ki a gonosz, akkor Európában is az lesz a gonosz. Az európai média ebben nagyon karikaturisztikus módon, kritika nélkül, érzelmektől áthatva és túlzásokba esve követi az amerikai cselekményszövést. Ez igencsak manipulatív.

Európa tragédiája, hogy foglyok vagyunk Amerika és Oroszország között, nem voltunk képesek megfogalmazni a saját álláspontunkat, amely megfelelne az európai érdekeknek. Lehet, hogy jobban el kellett volna gondolkodnunk a NATO keleti bővítésén, jobban be kellett volna vonnunk az oroszokat az európai biztonsági rendszerbe, és akkor nem lennénk a mostani helyzetben. Az is lehet ugyanakkor, hogy Putyin is az amerikaiak csapdájába esett, hiszen a háború Oroszország korlátait is kidomborítja.

– A brexit nyomán és egy gyenge kezű kancellárral Németországban Macron lehet Nyugat-Európa erős embere. Kelet-Közép-Európában viszont a lengyel és a magyar nemzeti szuverenista oldal ellenpólust képez. Hogyan csapódhat ez le Brüsszelben?

– Macron most szabadabb kezet kap, mint eddig, mert még egyszer amúgy sem lesz újraválasztható. Viszont társadalmi lázadás fenyegetheti. Meg kell értenie Közép-Európa sajátos helyzetét, így a bevándorlásellenességet is, amelyet tekintve én a magyar törekvésekkel és másokéval is mindig rokonszenveztem. Remélem, hogy Macron nem arrogánsan, a mindig leckéztetni akarók legrosszabb európai példáit követve viszonyul majd Lengyelországhoz és Magyarországhoz, amelyektől bőven van a Nyugatnak mit tanulnia.

Borítókép: Aymeric Chauprade, Marine Le Pen volt külpolitikai tanácsadója, korábbi európai parlamenti képviselő a strasbourgi parlamentben (Forrás: Európai Parlament)