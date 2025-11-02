A kutató-mentő szerint Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el

Hetekig a túrázás közben, szeptember 7-én eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolett volt a beszédtéma az országban. Sokáig keresték, végül nagy összefogással szeptember 28-án megtalálták a Pilisben. Már nem élt. A rendőrök a holttest megtalálása napján kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárást indítottak a haláleset ügyében, amelyet azóta sem zártak le. Így hivatalosan még nem mondták ki, hogy öngyilkosság vagy baleset történt a fiatal nővel. Egy szakértő viszont most elmondta a véleményét egy interjúban – vette észre az Origo.

Kaszás Nikolett öngyilkos lett a szakember szerint Fotó: Police.hu

Kaszás Nikolett öngyilkos lett a kutató-mentő szerint

Az a helyszín, ahol őt végül a keresésben részt vevő csapatok megtalálták, az is azt súgja, hogy ő önszántából elhagyta a turistautat, és ebből már azért össze lehet rakni, hogy nem is baleset érte, hanem ő döntött így"

– mondta a Ripost! A Trendezői változat Ivettel és Ákossal című műsorban Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató–Mentő Szolgálat szolgálatvezetője.

Ezzel arra utalt, hogy kizárólag öngyilkosságot követhetett el.

Ezt a verziót erősíti az is, hogy fagyállót tartalmazó üveget találtak a holttest mellett, valamint az is, hogy a hírek szerint az édesapja is ezzel a szerrel végzett magával korábban.

Felvetődött, hogy egy asztali gépről írt üzenet a nő vagy valaki más az ő nevében. Ezután sokan azt gondolták, hogy megölhették. A szakember viszont azt mondja, csak egy adatvesztési anomália okozott zűrzavart a kommunikációban, ami miatt Kaszás Nikolett órákkal korábban írt üzenete csak hajnalban érkezett meg a barátjához. Balázs László az interjúban igyekezett minden téves információt helyreigazítani. Ha kíváncsi rá, miket mondott még, nézze meg a Ripost felvételét:

