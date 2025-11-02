Kaszás NikolettrendőrséggyilkosságbeszédtémabalesetBalázs Lászlóöngyilkosságeltűnt

A kutató-mentő szerint Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el

Hivatalos bejelentés még nincs, de a Pest Vármegyei Kutató–Mentő Szolgálat szolgálatvezetője szerint csak ez történhetett. Önkezével vetett véget az életének Kaszás Nikolett.

Munkatársunktól
2025. 11. 02. 22:59
A túrászás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg Forrás: Police.hu
Hetekig a túrázás közben, szeptember 7-én eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolett volt a beszédtéma az országban. Sokáig keresték, végül nagy összefogással szeptember 28-án megtalálták a Pilisben. Már nem élt. A rendőrök a holttest megtalálása napján kizárták az idegenkezűséget és közigazgatási eljárást indítottak a haláleset ügyében, amelyet azóta sem zártak le. Így hivatalosan még nem mondták ki, hogy öngyilkosság vagy baleset történt a fiatal nővel. Egy szakértő viszont most elmondta a véleményét egy interjúban – vette észre az Origo.

Kaszás Nikolett öngyilkos lett a szakember szerint
Kaszás Nikolett öngyilkos lett a szakember szerint Fotó:  Police.hu

Kaszás Nikolett öngyilkos lett a kutató-mentő szerint

Az a helyszín, ahol őt végül a keresésben részt vevő csapatok megtalálták, az is azt súgja, hogy ő önszántából elhagyta a turistautat, és ebből már azért össze lehet rakni, hogy nem is baleset érte, hanem ő döntött így"

– mondta a Ripost! A Trendezői változat Ivettel és Ákossal című műsorban Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató–Mentő Szolgálat szolgálatvezetője. 

Ezzel arra utalt, hogy kizárólag öngyilkosságot követhetett el.

Ezt a verziót erősíti az is, hogy fagyállót tartalmazó üveget találtak a holttest mellett, valamint az is, hogy a hírek szerint az édesapja is ezzel a szerrel végzett magával korábban.

Felvetődött, hogy egy asztali gépről írt üzenet a nő vagy valaki más az ő nevében. Ezután sokan azt gondolták, hogy megölhették. A szakember viszont azt mondja, csak egy adatvesztési anomália okozott zűrzavart a kommunikációban, ami miatt Kaszás Nikolett órákkal korábban írt üzenete csak hajnalban érkezett meg a barátjához. Balázs László az interjúban igyekezett minden téves információt helyreigazítani. Ha kíváncsi rá, miket mondott még, nézze meg a Ripost felvételét:

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

