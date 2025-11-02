Orbán Balázs: Magyar Péter lebukott, a Tisza Párt megszorításokat tervez

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt nyugdíjpolitikájáról kiderült, hogy az Brüsszel megszorításait valósítaná meg Magyarországon. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán megjelent részletes bejegyzésben arról írt, hogy a párt tervei között szerepel a nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi juttatás eltörlése, a Nők40 program megszüntetése és a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok kivezetése.

„Lehullott a lepel, mostanra az egész ország megismerte a Tisza nyugdíjterveit: mivel túl bőkezű a nyugdíjrendszer, ezért meg kell adóztatni a nyugdíjakat, el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, fel kell számolni a Nők40 programot, meg kell szüntetni a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokat” – írta.

Orbán Balázs szerint mindez nem pusztán gazdasági elképzelés, hanem politikai megrendelés.

Mindezt Brüsszel utasítására, egy háborús terv részeként teszik – a magyar emberek pénzét azért akarják elvenni, hogy abból lehessen finanszírozni az ukrajnai háború folytatását

– fogalmazott.

A politikus Magyar Péter reakcióit is élesen bírálta, akinek szerinte „hisztérikus viselkedése” és „vádaskodása” arról árulkodik, hogy kellemetlenül érintette a lebukás.

„Így viselkedik az, akit hazugságon kapnak. Egymás után gyártotta az ideges posztokat és videókat, vádaskodott, vagdalkozott, perrel fenyegetőzött”

– tette hozzá.

Orbán Balázs bejegyzése ugyanakkor túlmutat a nyugdíjkérdésen, és kitér a mesterséges intelligencia politikai felhasználásáról kialakult vitára is. Szerinte az MI térnyerése elkerülhetetlen, és ma már a politikai kommunikáció része világszerte. – „A mesterséges intelligencia térnyerése az élet minden területén érzékelhető. Az MI része lett a politikai eszköztárnak nemzetközi szinten és idehaza is. Ez olyan technológiai ugrás, mint az internet vagy az okostelefonok elterjedése” – mondta.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciát minden oldal használja.

„Elég csak Magyar Péter 2024 novemberében feltöltött videójára gondolni, amikor a miniszterelnök szájába olyan szavakat adott, amelyeket soha nem mondott”

– írta.