Orbán Balázs: Magyar Péter lebukott, a Tisza Párt megszorításokat tervez

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Tisza Párt nyugdíjpolitikáját, Magyar Péter reakcióit és a mesterséges intelligencia körüli vitát is elemezte. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a párt Brüsszel megszorításait hajtaná végre, miközben képmutató módon cenzúrát követel azok ellen, akik erről beszámolnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 22:42
Orbán Balázs Forrás: Facebook
Orbán Balázs szerint a Tisza Párt nyugdíjpolitikájáról kiderült, hogy az Brüsszel megszorításait valósítaná meg Magyarországon. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán megjelent részletes bejegyzésben arról írt, hogy a párt tervei között szerepel a nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi juttatás eltörlése, a Nők40 program megszüntetése és a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok kivezetése.

„Lehullott a lepel, mostanra az egész ország megismerte a Tisza nyugdíjterveit: mivel túl bőkezű a nyugdíjrendszer, ezért meg kell adóztatni a nyugdíjakat, el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, fel kell számolni a Nők40 programot, meg kell szüntetni a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokat” – írta.

Orbán Balázs szerint mindez nem pusztán gazdasági elképzelés, hanem politikai megrendelés.

Mindezt Brüsszel utasítására, egy háborús terv részeként teszik – a magyar emberek pénzét azért akarják elvenni, hogy abból lehessen finanszírozni az ukrajnai háború folytatását

– fogalmazott.

A politikus Magyar Péter reakcióit is élesen bírálta, akinek szerinte „hisztérikus viselkedése” és „vádaskodása” arról árulkodik, hogy kellemetlenül érintette a lebukás.

„Így viselkedik az, akit hazugságon kapnak. Egymás után gyártotta az ideges posztokat és videókat, vádaskodott, vagdalkozott, perrel fenyegetőzött” 

– tette hozzá.

Orbán Balázs bejegyzése ugyanakkor túlmutat a nyugdíjkérdésen, és kitér a mesterséges intelligencia politikai felhasználásáról kialakult vitára is. Szerinte az MI térnyerése elkerülhetetlen, és ma már a politikai kommunikáció része világszerte. – „A mesterséges intelligencia térnyerése az élet minden területén érzékelhető. Az MI része lett a politikai eszköztárnak nemzetközi szinten és idehaza is. Ez olyan technológiai ugrás, mint az internet vagy az okostelefonok elterjedése” – mondta.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciát minden oldal használja.

„Elég csak Magyar Péter 2024 novemberében feltöltött videójára gondolni, amikor a miniszterelnök szájába olyan szavakat adott, amelyeket soha nem mondott” 

– írta. 

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt vezetőjének mostani felháborodása képmutató.

 „A felháborodása nemcsak amiatt álságos, mert korábban ő maga is aktívan használta az MI-t, hanem azért is, mert a kifogásolt videóban szereplő mondatok egytől egyig a Tisza Párt szakértőinek szájából hangzottak el”

 – tette hozzá.

A bejegyzés harmadik része az etikai és politikai felelősség kérdését vetette fel. Orbán Balázs szerint nem hiteles, ha az a politikus beszél etikai kódexről, aki maga sem tartja be a legalapvetőbb morális szabályokat.

„Nem a legszilárdabb morális alap egy etikai kódex megalkotásához, ha abból építesz politikai karriert, hogy a magyar érdek helyett ukrán és brüsszeli érdekeket szolgálsz”

 – fogalmazott.

Hozzátette: 

„Ha az EP-képviselőid annak örülnek, hogy nem érkeznek meg a Magyarországnak járó uniós források, ha eltitkolod a megszorításokat, majd lebukás után letagadod, hogy a saját szakértőid beszéltek, akkor nehéz komolyan venni az erkölcsi prédikációt.”

Orbán Balázs végül a szólásszabadság korlátozásáról is írt, amellyel szerinte Magyar Péter és pártja próbálja elnyomni a kritikát. – 

„Miután lebuktak, mindent megtettek annak érdekében, hogy elhallgattassák azokat, akik minderről beszámoltak” 

– mondta, felidézve, hogy a politikus beperelte az egyik legolvasottabb online lapot, de a bíróság elutasította a keresetét.

– „Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel bábjai a titkolózás érdekében behozzák Magyarországra a nyugati típusú véleménycenzúrát. A magyar embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak, mielőtt bizalmat szavaznak egy politikai erőnek” – zárta posztját.

