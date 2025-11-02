Lázár JánosMagyarországSzent István

Lázár János: Magyarországnak újra elsőnek kell lennie a Kárpát-medencében + videó

„Magyarországnak újra elsőnek kell lennie a Kárpát-medencében” – hangsúlyozta Lázár János legújabb videójában. „Aki ezt nem tudja, nincs helye a politikában” – tette hozzá a politikus, aki szerint a magyar nemzetnek ismét vezető szerepet kell betöltenie a térségben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 21:44
Lázár János Forrás: Facebook
A magyar politikusoknak kötelességük, hogy Szent István álmát megvalósítsák, és Magyarország újra a Kárpát-medence legerősebb nemzete legyen – mondta Lázár János legújabb, közösségi oldalán közzétett videójában.

A miniszter emlékeztetett: 

„Mi Szent István óta uraltuk ezt a területet, mi voltunk a legerősebbek a Kárpát-medencében, és 1920-ban, az első világháború elvesztésekor elveszítettük a befolyásunkat, az erőnket, és azt a képességünket, hogy mi uraljuk ezt a térséget nyelvileg, kulturálisan, gazdaságilag, politikailag.”

Lázár János szerint minden magyar politikus feladata – legyen akár jobb-, akár baloldali –, hogy ezen dolgozzon. 

„Egy magyar politikusnak minden nap, amikor bemegy a Parlamentbe, tudnia kell, hogy az a kötelessége, hogy Szent István álmát újra megvalósítsuk” 

– fogalmazott.

A politikus hozzátette: „A XXI. században ez azt jelenti, hogy Magyarország és a magyarok legyenek újra a legerősebbek a Kárpát-medencében. Ezért kell egy magyar politikusnak dolgozni 1920 óta minden nap. Aki ezt nem tudja, nem oda való.”

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

