Az amerikai külügy kioktat, noha Magyarország szerintük is parlamentáris demokrácia

A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) megjegyezték, hogy a bántalmazási esetek kivizsgálása gyakran nem volt hatékony, a tisztviselők vád alá helyezése és büntetőeljárás útján történő felelősségre vonása alacsony volt…– már rögtön a jelentés elején világossá válik, kik jelentenek az amerikaiaknak. E sorok olvasásakor nagyobb összegben mertünk volna fogadni, hogy ezek az NGO-k a Soros-hálózathoz tartoznak, de mivel úriember nem fogad biztosra, ahogyan tovább haladtunk a jelentéssel, ez egyértelműen ki is derült. A börtönök telítettségéről szóló résznél ugyanis fel is bukkan a Magyar Helsinki Bizottság neve hivatkozási alapként. Sőt, a későbbiekben az olvasó az Amnesty International nevével is találkozhat – írja a Tűzfalcsoport.A jelentés számos esetben hivatkozik az Európai Bizottság 2021-es jogállamisági jelentésére is, mely, mint tudjuk, tele van hazugságokkal és ferdítésekkel.

Az amerikai külügyminisztérium legújabb emberi jogi jelentése a következő területeken lát gondokat Magyarországon:

a hatalom igyekszik beleszólni a bírói függetlenségbe, próbálja csökkenteni azt (azt kifogásolja az USA külügyminisztériuma, hogy a bírói ítéletek egységesítésére törekszik a Kúria, mivel az egyes ügyek elbírálása az ország különböző részeiben nagyon eltérő volt az elmúlt években)

önkényes, illetve törvénytelen beavatkozás a magánszférába, ideértve, hogy kémprogram segítségével oknyomozó újságírókat, ellenzéki politikusokat, üzletembereket figyeltek meg (a Pegasus-ügyre utalnak, amelyről az adatvédelmi hatóság is megállapította, hogy nem történt illegális megfigyelés)

a szólásszabadság és a sajtó önállóságának korlátozása, aminek része, hogy büntetés jár azért, ha valaki „elferdíti az igazságot vagy riogat” (ezzel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos büntetőjogi szigorításra utaltak)

a Klubrádió analóg hullámsávjának megvonása (azt nem teszik hozzá, hogy sorozatos jogsértés miatt történt)

immár jogi akadályokba ütközik a homoszexualitás bemutatása a médiában (elfelejtették megemlíteni, hogy a gyermekvédelmi törvény az öncélú szexualitás bemutatását tiltja, tehát a heteroszexuális aktusokét is)

a menedékkérők ki vannak téve annak, hogy rövid úton kiutasítsák őket az országból (természetesen az illegális bevándorlókról van szó, láthatjuk, hogy az Ukrajnából, valóban háború elől az első biztonságos országba menekülőket beengedjük)

politikailag megfélemlítenek, illetve törvényi úton gátolnak bizonyos civil szervezeteket, beleértve, hogy jogi elmarasztalást, illetve bírságot vonhat maga után a migránsok segítése (a „bizonyos civil szervezetek” a Soros-féle NGO-k, amelyek a civilség álcájába burkolódzva politikai tevékenységet végeznek)

szélsőséges erőszak fenyegeti a romákat és a nemi kisebbségek képviselőit (minden bizonnyal összetévesztenek minket a muszlim bevándorlóktól hemzsegő Nyugat-Európával)

A szokásos mantra lényegében a Sargentini-jelentés hamis állításainak reprodukciója.