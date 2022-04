Fellebbezett Derek Chauvin, a George Floyd meggyilkolása miatt elítélt rendőrtiszt

Fellebbezett a gyilkossági ítélete ellen Derek Chauvin korábbi minneapolisi rendőrtiszt, akit George Floyd megölése miatt ítélt el a Minnesota állambeli bíróság huszonkét és fél évre. A Minnesota állami fellebbviteli bíróságra benyújtott dokumentum a nyilvánosság előítéletével, az esküdtszék megfélemlítésével és a folyamatos tiltakozások okozta ítélethozatali nyomással érvel.

A héten benyújtott indítvány az ítélet és döntés megváltoztatása mellett új tárgyalás kiírását kéri, új helyszínen.

George Floyd 2020 tavaszán egy rendőri igazoltatás során elszenvedett élettani károsodások következtében hunyt el, miután Derek Chauvin több mint kilenc percig térdelt a nyakán. Az eset következtében Amerika-szerte tiltakozások kezdődtek a rendőri brutalitás és a feketéket ért rasszizmus megállítása érdekében.

Derek Chauvin ügyvédje, William Mohrman már számos kifogást emelt az ítélethozatal ellen, beleértve azt a régóta fennálló érvelését, miszerint a tárgyalást nem lett volna szabad abban a megyében lefolytatni, ahol az eset történt.

Az elsöprő médiavisszhang miatt az esküdtek kiléte nyilvánosságra került, akik már a bíróság épületébe is a tüntetőktől rettegve léptek be. Emellett többen is aggódtak személyes biztonságukért abban az esetben, ha Chauvint felmentik. Arról nem is beszélve, hogy a híradások Chauvint démonizáló, míg Floydot dicsőítő szerepben mutatták be. Ez több, mint elegendő az előítéletek feltételezéséhez

– áll a közleményében.

A védők mindemellett olyan hibákra is rávilágítanak, mint az esküdtek azonnali hírzárlatának elmaradása – amely hiányában tudomást szereztek a Floyd család 27 millió dolláros (9,7 milliárd forint) kártérítéséről –, vagy a bíró „hatalmi helyzetének visszaélése”. A minnesotai főügyésznek 45 napja van a válaszadásra.

A fellebbezést azt megelőzően nyújtották be, hogy a Floyd-gyilkosság után indított állami nyomozás a minneapolisi rendőrség faji megkülönböztetésének „mintáját, illetve gyakorlatát” állapította meg. A szerdán nyilvánosságra hozott jelentés szerint

a rendőrség hasonló körülmények között gyakrabban tartóztat le és alkalmaz erőszakot színes bőrűekkel − különösen feketékkel − szemben, mint fehérek esetében.

Emellett a városi rendőrség következetesen rasszista, nőgyűlölő és tiszteletlen nyelvezetet használ a feketékkel szemben. A beszámoló szerint a tisztek és a felügyelők hiányos, félkatonai képzésben részesülnek, miközben hiányzik a valós elszámoltathatóság a vétségeket elkövetőkkel szemben.

A Marist Poll közvélemény-kutató 2021-es adatai szerint az amerikai felnőtt lakosság háromnegyede ért egyet Chauvin elítélésével, noha a republikánusok körülbelül fele szerint nem született megfelelő ítélet. Amíg a megkérdezett fehérek 15 százaléka tapasztalt diszkriminációt élete során, addig ez a feketék esetében 61 százalék volt, körükben ugyancsak ennyien gondolják úgy, hogy a rendőri intézkedések során a feketékkel durvábban bánnak, mint a fehérekkel.

Borítókép: Derek Chauvin (Fotó: AP)