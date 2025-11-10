földrengésKárpát-medenceobszervatórium

Földrengésekről számoltak be a kutatók térségünkben

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közzétette októberi jelentését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 10. 12:28
Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Az intézmény a közösségi oldalán azt írta:

októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást regisztráltak

a Kárpát–Pannon régióban. 

A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. Október 22-én pedig egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

