Földrengésekről számoltak be a kutatók térségünkben

Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Az intézmény a közösségi oldalán azt írta:

októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást regisztráltak

a Kárpát–Pannon régióban.

A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. Október 22-én pedig egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.