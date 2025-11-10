Földrengésekről számoltak be a kutatók térségünkben

Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.
Az intézmény a közösségi oldalán azt írta:
októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást regisztráltak
a Kárpát–Pannon régióban.
A hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. Október 22-én pedig egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.