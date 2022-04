Holnap megfoszthatják mentelmi jogától Robert Ficót

Holnap hozhat döntést a szlovák parlament Robert Fico volt miniszterelnök mentelmi jogának megvonásáról, amelynek következtében a rendőrség őrizetbe veheti a szociáldemokrata ellenzéki képviselőt. A 2006–2010 és 2012–2018 között a kormányfői székben ülő Ficót és egykori belügyminiszterét, Robert Kalinákot többek között bűnszövetkezet létrehozásával és támogatásával gyanúsította meg a múlt héten a nemzeti bűnüldözési ügynökség. Több, még 2020-ban korrupciógyanúval őrizetbe vett rendőr és pénzügyőr is azt vallotta: a Fico-kormány idején rendszeresen szolgáltattak titkosított, az akkori ellenzék vezető politikusaira potenciálisan terhelő információkat a miniszterelnöknek.

Kalinákot már a napokban őrizetbe vette a rendőrség, Ficót pedig vizsgálati fogságba helyezhetik, ha a parlament megfosztja mentelmi jogától. Az eddigi nyilatkozatok alapján a négypárti kormánytöbbség Fico ellen fog szavazni.

Robert Fico az elmúlt napokban többször is kikelt az eljárás ellen, szerinte a jobbközép-liberális kormány célja az, hogy „befogják a legerősebb ellenzéki párt és pártelnök száját”, amiért „hangosan beszélt” az Andrej Kiska volt államfő és Igor Matovic pénzügyminiszter által elkövetett állítólagos adócsalásokról.

Ez a demokrácia és a jogállamiság vége Szlovákiában

– jelentette ki az Irány–Szociáldemokrácia (Smer-SD) elnöke. Fico bírálattal illette Zuzana Caputová liberális köztársasági elnököt is, aki szerinte „azok oldalára állt, akik félre akarják állítani a Smert”. – Caputová asszony alapjában véve elsősorban amerikai ügynök, aki engedelmesen végrehajtja az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetségének utasításait – hangoztatta az Egyesült Államokkal rendszeresen kritikus és az Oroszországgal pragmatikus viszony kialakítására törekvő volt miniszterelnök.

A bírálatra reagálva Zuzana Caputová kedden közölte: Szlovákia nem diktatúra, és nincsenek előre megírva a bírósági ítéletek. Eduard Heger miniszterelnök szintén elutasította azt a vádat, hogy a politikai vezetés megrendelésére indult eljárás.

Robert Fico kormányának sok nagy korrupciós ügye volt. Fico még a bűnüldöző szerveket is képes volt felhasználni saját céljaira, ami megengedhetetlen

– tette hozzá. Más véleményen van a Smer–SD-ből kivált, szintén ellenzéki Hang–Szociáldemokrácia (Hlas–SD), amelynek egyik politikusa, Matús Sutaj Estok közölte: az ellenzéki politikusok elleni akció a politikai harc kicsúcsosodása.

– Nem keletkezhet az a látszat, hogy a kormány befolyásolná az igazságszolgáltatás munkáját. Ez komoly társadalmi feszültségekhez is vezethet. Ficóék akár mártírt is faraghatnak magukból, ez a Smer–SD megerősödéséhez is vezethet – kommentálta az ügyet egy elemző műsorban Kolek Zsolt, a Ma7 felvidéki magyar hírportál vezető szerkesztője. A népszerűségi listákat már régóta a Smer–SD és a Hlas–SD vezeti, ketten együtt a szavazatok mintegy 34 százalékát birtokolják. A két éve hatalmon lévő négy párt támogatottsága viszont sokat esett, egyedül a Szabadság és Szolidaritás nevű párt érne el tíz százalék feletti eredményt.

Társadalmi elégedetlenségre éppen elég ok van: szociális feszültségek a romló életkörülmények miatt, vágtat az infláció, nehezen kiszámítható a külgazdasági környezet a háború miatt

– fogalmazott Kolek Zsolt.