Karl Nehammer: Amíg ukrán emberek halnak meg, nincs elég szankció

– Fontos, hogy katonai semlegességünk keretein belül humanitárius és politikai téren is segítsük Ukrajnát – nyilatkozta a kancellár látogatása során. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa kiemelte, hogy Ausztria – amely nem tagja a NATO-nak sem – nem küldhet katonai segítséget és fegyvereket az ukránoknak. Az osztrák állam ugyanakkor eddig több ezer védősisakot és -mellényt is küldött az ukrán hadseregnek, a kancellár pedig bejelentette, mentő- és tűzoltójárművekkel, valamint üzemanyaggal is segítik a továbbiakban a háborús országot.

– Ausztria nemcsak szavakkal, hanem humanitárius és technológiai segélyekkel is támogat minket – ismerte el Volodimir Zelenszkij Bécs szolidaritását.

Amíg ukrán emberek halnak meg, nincs elég szankció

– fejezte ki véleményét a kancellár, hozzátéve, hogy az Európai Unió addig fokozza az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket, amíg véget nem ér a háború. A Kijevben megtartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva Nehammer elmagyarázta:

Ausztria azért nem egyezik bele az orosz gázembargóba, mert a szankcióknak nem azokat az államokat kellene hátrányosan érinteniük, amelyek kivetik azokat, hanem kizárólag azt az országot, amely ellen irányulnak.

Más uniós országokhoz hasonlóan Ausztria energiaellátása nagymértékben függ az orosz gáztól.

Az utazása során Karl Nehammer arról is beszélt osztrák újságíróknak, hogy politikai pályafutásának eddigi legmeghatározóbb eseménye a 2020. november 20-án bekövetkezett, négy halálos áldozatot követelő bécsi terrortámadás volt.

– Nem gondoltam volna, hogy bekövetkezik még valami, ami ezt felülmúlja – utalt az ukrajnai háború borzalmaira a kancellár.

A politikus a nap folyamán Bucsába is ellátogat, hogy a saját szemével győződjön meg a civil lakosság ellen elkövetett állítólagos atrocitásokról.

Szörnyű agresszió az, ami Ukrajna számos városában történik a polgári lakossággal szemben

– ítélte el többek között a bucsai tömegmészárlást Nehammer. Hozzáfűzte: az efféle háborús bűnöket független, nemzetközi szakértőknek kell kivizsgálniuk, az elkövetőket pedig felelősségre kell vonni.

Ahogyan korábban lapunk is beszámolt róla: pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is ellátogatott Kijevbe, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon. A szimbolikus jelentőségű útra Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő és Eduard Heger szlovák kormányfő is elkísérték.