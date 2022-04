Lejárató kampányt indított a Wagner-csoport a francia katonák ellen

Orosz zsoldosok holttesteket temetnek el Maliban, a gosszi katonai bázis közelében – ez látható azon a videófelvételen, amelyeket állítólag az orosz Wagner-csoport tett közzé. A magánbiztonsági cég azt állítja, a halálos áldozatok holttesteit az afrikai országból kivonuló francia katonák hagyták hátra. A francia hadsereg viszont arról számolt be, a zsoldosokat foglalkoztató szervezet lejárató kampányt indított ellenük, ugyanis a felvételek annak a katonai támaszpontnak a közelében készültek, amelyet háromévnyi állandó jelenlét után nemrégiben adtak át a mali erőknek. Franciaország szerint a Wagner-csoport célja elhitetni a világgal – különösen az afrikai országokkal –, hogy tömegsírokat hagynak maguk után.

– Ezt hagyták maguk mögött a franciák, miután elhagyták a gosszi katonai bázist. Nem maradhatunk csendben

– írta Twitter-oldalára a magát egykori katonaként és mali hazafiként bemutató, feltehetően álnéven működő Dia Diarra. A videót szintén erről, az azóta megszűnt profilról töltötték fel.

Mali: quand la milice Wagner cherche à piéger l'armée française pic.twitter.com/Ed95szfWGv — BFMTV (@BFMTV) April 23, 2022

A felvételen az látszik, ahogy kaukázusi – egyes hírportálok szerint orosz – katonák homokkal borítják be a holttesteket mindössze négy kilométerre a gosszi katonai bázistól. A videót feltehetőleg azt követően vették fel, hogy a mali csapatok átvették a kivonuló francia erőktől a támaszpontot. A francia hadsereg közleménye szerint információs támadásról van szó, amellyel egyébként a Barkhane terrorellenes művelet katonái már hónapok óta szembesülnek. Kifejtették, Dia Diarra Twitter-profilja is valószínűleg egy álnévvel létrehozott fiók, amelyet a Wagner-csoport zsoldosai kezeltek, továbbá úgy gondolják, hogy a felvételt is előre megrendezték.

Amennyiben valóban hamis profilról volt szó, az sem lenne meglepő: 2019 októberében a Facebook három olyan felhasználói fiókot törölt, amelyek feltehetőleg a Wagner-csoporttal kapcsolatban álló Jevgenyij Prigozhin orosz üzletemberhez tartoztak, és azért hozták létre őket, hogy beavatkozzanak nyolc afrikai ország belpolitikájába.

Az orosz szervezet mellett Mali hadseregét is gyakran vádolják visszaélésekkel. Legutóbb április elején Franciaország azzal vádolta meg a mali katonákat és az orosz zsoldosokat, hogy több mint kétszáz civilt öltek meg az ország déli felében fekvő Mora településen. Az afrikai ország átmeneti kormánya ugyanakkor tagadta mindezt, mondván az orosz katonák kizárólag oktatói feladatokat látnak el, saját erőik pedig csak a szélsőségeseket végzik ki. António Guterres, az ENSZ főtitkára korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az országban zajló terrorellenes erőfeszítések katasztrofális következményekkel járnak a polgári lakosság számára.