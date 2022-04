Orosz energiaembargót követel az Európai Parlament

Az Európai Parlament strasbourgi plenárisán újabb állásfoglalásban állt ki Ukrajna területi integritása mellett. A csütörtökön 513 szavazattal, 22 ellenszavazat és 19 tartózkodás mellett elfogadott dokumentumban a képviselők további büntetőintézkedések mellett érvelnek, s kijelentik, hogy

az ENSZ által felállítandó különbíróságnak kellene kivizsgálnia az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket.

Mint írják, emellett az uniónak és az EU nemzetközi szövetségeseinek is teljes egészében és hatékonyan végre kell hajtania a már meglévő szankciókat. Felszólítják a tagállamokat arra is, hogy zárják ki Oroszországot a G20-ak közül és más nemzetközi szervezetekből – így az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából, az Interpolból, a Kereskedelmi Világszervezetből, az UNESCO-ból. A balos többségű testület állásfoglalásában azt is kéri, hogy a nemzetközi közösség

fokozza a fegyverszállításokat Ukrajnának, hogy az ország megvédhesse magát.

Az uniós parlament a szankciók kibővítésével kapcsolatban

az orosz kőolaj-, földgáz-, szén- és nukleárisüzemanyag-import azonnali, teljes körű embargóját követeli.

Ezt egy olyan tervnek kell kísérnie, amely garantálja Európa energiaellátásának biztonságát, valamint egy stratégiának, amelynek értelmében az EU akkor vonja vissza a szankciókat, ha „Oroszország lépéseket tesz Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának helyreállítása érdekében, és csapatait teljesen kivonja Ukrajna területéről" – teszik hozzá a képviselők.