Paradigmaváltás zajlik Berlinben

A fegyverexport korlátozásán túl ugyanis az új kormány koalíciós szerződésébe ambiciózus klímapolitikai célokat is belefoglalt.

A Zöldek nyomására a pártok megegyeztek abban, hogy 2038 helyett már 2030-ig teljesen megszüntetnék Németország szénfelhasználását, és az energiaellátás nyolcvan százalékát megújuló energiaforrásokból állítanák elő. – Nagyon valószínűnek tartom, hogy az atomerőművek vissza fognak térni Németországba – jelentette ki Bauer Bence, hozzáfűzve, hogy az atomerőművek megszüntetése még hivatalos politika.

Hogy mindez a koalíciós szerződés átírásával történik-e vagy egyszerűen csak a reálpolitika fog másképp zajlani, az részletkérdés, de egészen biztos, hogy paradigmaváltás következik be

– magyarázta. A Németország-szakértő hozzátette: a változást a társadalom fogja kikényszeríteni a kormányból, mivel már most nagyon nagy kihívással küzd a német energiaellátás. – Németországban ugyan van egy atomenergia-ellenes mozgalom, de most olyan különleges időket élünk, hogy a németek ezt lehet, hogy át fogják gondolni – tette hozzá.

Bauer Bence arról is beszélt, hogy a fogyasztókat jelenleg leginkább az érdekli, mennyibe kerül az energia, és a legfontosabb kérdés számukra az energiaellátás biztonsága. Bár a bucsai tömeggyilkosságról szóló jelentések kapcsán újra szóba került az orosz energiára vonatkozó bojkott is, Berlin ezt továbbra is elutasítja. Németország gázellátásának mintegy 55 százaléka ugyanis Oroszországból származik.