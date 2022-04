Semleges marad Moldova, nem vezet be oroszellenes szankciókat

„Moldova megőrzi semlegességét és nem fogja átvenni a nyugati országoknak az Ukrajna inváziója nyomán Oroszország ellen hozott szankcióit” – közölte pénteken Maia Sandu moldovai elnök a Szabad Európa helyi szerkesztőségének adott interjújában. „Vannak bizonyos dolgok, amelyeket kötelesek vagyunk szavatolni állampolgárainknak. Azzal, hogy energiaforrások nélkül hagyjuk az országot és destabilizáljuk az itteni helyzetet, nem segítünk senkin: sem Moldován, sem Ukrajnán, sem nyugati partnereinken” – hangsúlyozta Sandu. Mint mondta, a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus negatív hatással volt, illetve van Moldova gazdaságára. „Mit jelentenek a szankciók az export-import szempontjából? Nekünk nincs hozzáférésünk az ukrán, az orosz vagy a belarusz piacokhoz. A háború miatt, mind az export, mind az import gátolva van ezekkel az országokkal” – fogalmazott Maia Sandu, hozzátéve, hogy Moldova ugyanakkor erősen függ az orosz energiahordozók behozatalától.

Hagyhatjuk-e földgáz és elektromosság nélkül az országunkat? Nem, nem tehetjük meg. Állampolgáraink és a százezer ukrán menekült miatt nem, akik közül ötvenezren gyermekek

– húzta alá a moldovai államfő.

Sandu közölte azt is, hogy Moldova nyugati partnerei segíteni próbálnak abban, hogy az ország alternatív forrásokból vásárolhasson energiát, igaz, ezek az erőfeszítések mindeddig sikertelenek voltak. „Világos, hogy nem tudjuk a tényeket figyelmen kívül hagyni” – szögezte le a moldovai elnök, aki arról is szólt, hogy az ukrajnai háború és a nyugati szankciók nyomán erősen megemelkedett az energia és más termékek ára is.

Borítókép: Ukrajnából elmenekült emberek érkeznek a moldovai–ukrán határon lévő moldovai Palancába 2022. március 17-én (Fotó: MTI/EPA/Dumitru Doru)