Visszatérhet-e Donald Trump a Twitterre?

– Nem lépek fel a Twitterre, maradok a Truth-nál. Remélem, hogy Elon Musk megveszi a Twittert és javítani fog rajta, ő egy jó ember – fogalmazott Donald Trump korábbi amerikai elnök a Fox News amerikai televíziónak hétfő este. – A Twitter unalmas lett miután ott hagytam, mivel a konzervatívok vagy követtek engem, vagy kidobták őket a platformról – tette hozzá Trump.

Donald Trump arra a hírre reagálva mondta a fentieket, miszerint Elon Musk és a Twitter igazgatósága megállapodott a mikroblog Musk általi felvásárlásáról. Az amerikai milliárdos azzal magyarázta döntését, hogy a közösségi hálózatot a „szólásszabadság platformjává” kívánja tenni. Ezen április eleji kijelentését követően sokan egyből arra gondoltak, hogy a 2021. január hatodiki eseményeket követően a Twitterről és más közösségi oldalakról letiltott Donald Trump újra aktivizálhatja magát a platformon.

Számos republikánus érzelmű felhasználó, valamint a Republikánus Párt hivatalos fiókja is Elon Muskhoz fordult ez ügyben, arra kérve a jövőbeli tulajdonost, hogy oldja fel Trump fiókjának korlátozását.

Habár a korábbi elnök világosan leszögezte; nem kíván visszatérni a Twitterre, volt tanácsadói egyáltalán nem biztosak abban, hogy ez tényleg nem fog megtörténni. A The Washington Post amerikai napilap által megszólaltatott tanácsadók szerint akármennyire is teljesít jól Trump új közösségi oldala, követőinek száma még mindig nagyon kevés ahhoz képest, amennyien Twitteren követték a volt elnököt. Ennek korábban maga Trump is hangot adott, szerinte ezért sokkal kevesebb embert ér el mondanivalója.

A lapnak nyilatkozó személyek szerint emellett pedig a korábbi elnök túlságosan szereti a Twittert ahhoz, hogy ne térjen vissza a platformra, amennyiben erre lehetősége lesz.

Emellett a baloldali média sem bízik Trump szavában, sőt, már tényként kezelik visszatérését a Twitterre – holott Elon Musk konkrétan egyszer sem kommentálta ezeket a felvetéseket. Kara Swisher a The New York Times amerikai liberális napilap hasábjain megjelent véleménycikkében már arról ír,

hogy Musk teljesen biztosan feloldja Trump tiltását, az időzítés pedig demokrata szempontból nem is lehetne rosszabb: a félidős választások előtt.

