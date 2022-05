A tízmilliárd dollárt is elérhetik Ukrajna háborús kiadásai

– Ha nem vesszük figyelembe a külföldi segélyeket, akkor a májusi és júniusi bevételeket a tervezett érték 45-50 százalékára becsüljük, feltéve, hogy a helyzet nem romlik tovább

– ismertette a pénzügyminiszter.

A tavalyi kiadások alapján a háborúra fordított nyolcmilliárd dollárt meghaladó összeg több mint egyhavi állami összkiadásnak felel meg. Hivatalos adatok szerint 2021-ben 62,28 milliárd dollár volt Ukrajna teljes kiadása, ami havi szintre lebontva átlagosan 5,19 milliárd dollárt jelent. Marcsenko elmondta, a kormány tárgyalásokat folytat különböző külső pénzügyi támogatásokról, amelyekhez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által indított különleges lehívási jogok (SDR) számláján keresztül szeretne hozzájutni. Hozzátette, elsődlegesen a G7-országoktól számítanak támogatásra, de arról is beszélt, Kanadától mintegy 767 millió amerikai dollár értékben kapnak kölcsönt májusban.

– Arra buzdítjuk partnereinket, hogy a támogatások minél nagyobb része segély legyen, ezáltal ugyanis csökken az országra nehezedő adósságteher

– magyarázta a pénzügyminiszter.

Marcsenko arról is beszámolt, a háború ellenére Kijev továbbra is elkötelezett hitelei törlesztése mellett. A pénzügyminiszter áprilisban annak is hangot adott, hogy az orosz invázió a teljes gazdasági összeomlást eredményezheti, becslései szerint a GDP 30–50 százalékkal eshet vissza.

Orosz katonák a délkelet-ukrajnai Mariupol kikötőjében. Fotó: MTI/AP

Úgy tűnik, Oroszország sem keveset költ a háborúra: Sean Spoonts, a SOFREP katonai hírekkel foglalkozó internetes portál főszerkesztője szerint Moszkvának napi szinten 900 millió amerikai dollárnyi kiadást jelentenek az ukrajnai harcok. Ez az összeg magába foglalja az orosz katonák fizetését, a fegyvereket, a lőszereket, továbbá a sérült katonai felszerelések javításának költségeit. A szakértő példaként megemlítette a Newsweek amerikai hetilapnak adott interjújában, hogy egy cirkáló rakéta ára körülbelül 1,5 millió dollár. A Kreml egyik legnagyobb háborús vesztesége az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója, a Moszkva, amelynek értéke 750 millió amerikai dollár körül mozgott.

Borítókép: Ukrán katonák a kelet-ukrajnai Harkiv-közeli erdőben 2022. május 10-én (Fotó: MTI/EPA)