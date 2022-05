Alekszandar Vucsics: A világ 25 százaléka éhezni fog a télen

Óriási a bizonytalanság

A szakemberek szerint minden a háború kimenetelétől függ, s attól, hogy meddig tart a konfliktus, hiszen a gazdasági mutatókat jelentősen befolyásolják az Európában zajló harcok és a szankciók, amelyek egyik felet sem kímélik. A közgazdászok szerint a Balkán fejlődésének motorjai a külföldi beruházások.

A mostani kaotikus helyzetben azonban kétséges, hogy mennyi befektetővel lehet számolni.

Ha csak Szerbiát nézzük, az elmúlt évben a GDP hét százalékát tették ki a külföldi beruházások. Ezt a számot a mostani válságos időszakban, akkor, mikor szinte lehetetlen megjósolni, hogy mit hoz a holnap, nagyon nehéz lesz tartani – írja a Politika napilap.

Csak a gáz beszerzése kérdéses

Szerbia jelentős élelmiszer-termelő ország. Ez előnyére vált akkor is, amikor a koronavírus-járvány miatt lezárták a határokat, s most is, amikor az ukrajnai gabona nem tud eljutni a célországokba. A saját maga által termelt árucikkek és élelem garantálják, hogy mindenből lesz elegendő az államban, csak az a kérdés, hogy mennyiért lehet majd megvásárolni a kenyeret, a cukrot, az étolajat vagy a húst. A közgazdász viszont azt mondta, hogy most nem az a kérdés, hogy mennyi az ára, inkább az a fontos, hogy van.

Egyedül a földgáz beszerzése jelent problémát, ez azonban politikai kérdés. A többi termék esetében nem kell hiánytól tartani, főleg nem az élelmiszerből

– mondta Alekszandar Vlahovics.

A szakember jó híreket is közölt. Úgy véli, hogy a következő időszakban megnyugszanak a piacok, s nem kell további inflációs robbanásra számítani, sőt akár egyes termékek esetében akár még árcsökkenés is lehetséges.

Az elmúlt hetven év legnehezebb tele jön

Az előttünk álló tél lesz a legkeményebb az elmúlt hét évtizedhez viszonyítva, annyi biztos, hogy a világon rengeteg élelmiszer fog hiányozni.

Erről beszélt a belgrádi Prva Televíziónak Alekszandar Vucsics.

Forrás: Facebook

A szerb köztársasági elnök ugyanakkor abban biztos, hogy energiahordozóból lesz elegendő, de drága lesz. Az államfő kiemelte:

A világ lakosságának negyede éhezni fog a télen, de Szerbiában lesz minden, az embereknek nem kell hiánytól tartani.

Biztosította arról is a lakosságot, hogy a villanyáram sem fog drágulni. Mint fogalmazott: ha emelnék az elektromos energia árát, akkor az azzal járó terheket sem az állam, sem a polgárok nem tudnák elviselni. Saját számítása szerint egy esetleges harmincszázalékos drágítás húszszázalékos inflációt vonna maga után. Ez pedig katasztrofális lenne.