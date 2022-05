Az európai adófizetők finanszírozzák az EU által támogatott LMBTQ-programokat

2021 novemberében a német fővárosban rendezett Drag It Up szemináriumot az Európai Unió ifjúsági csereprogramként könyvelte el. Az esemény hirdetésében egy női ruhába – hiányosan – felöltözött, kisminkelt férfi szerepelt. A Critical Queer Solidarity szervezet azt állítja, hogy a Drag It Upot a queer fiatalok önbizalmának erősítése érdekében rendezik meg. Azt remélik, hogy a szeminárium segítségével bátrabban elhelyezkednek majd a művészek és az előadóművészek világában. Az oktatásokon a queer fiatalok megtanulhatják a sminkelés csínját-bínját, de betekintést nyerhetnek a parókaviselés legújabb trendjeibe és azt is megtanulhatják, miként kell magassarkú cipőben járni. Emellett a résztvevők olyan módszereket is elsajátíthatnak, amelyekkel könnyebben elmoshatják a hagyományos bináris szerepeket a közösségekben. A prospektus szerint a szeminárium résztvevői megismerkedhetnek a berlini drag és queer szcéna gazdag sokszínűségével.

Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak rendkívül fontos, hogy erre költse az európai adófizetők pénzét, hiszen a kedvezményezettek listája folytatódik. A Queer Matters nevű – szintén német – szervezet What’s Masculinity? csereprogramját 15 450 euróval támogatta az Ursula von der Leyen vezette uniós intézmény, míg a Queer History Matters elnevezésű programot 14 028 euróval. Eközben Oldenburgban a TransYouth nevű program több mint 28 ezer eurót kapott.