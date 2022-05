Berlin eddig még nem szállított nehézfegyverzetet Ukrajnának

Németország semmilyen nehézfegyverzetet nem szállított Ukrajnának az elmúlt hetekben, valamint a kormány tovább csökkentené a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mértékét − számolt be a Die Welt német napilap hivatalos dokumentumokra hivatkozva. Az ambiciózus ígéretekkel ellentétben az elmúlt kilenc hétben mindössze két szállítmány ért célba, amelyeknek túlnyomó része könnyűfegyverzet volt.

A nyugati szövetségesekkel ellentétben, akik jelentős páncéltörő-, légvédelmi- és tüzérségi fegyverekkel támogatták Ukrajnát, Berlin eddig páncéltörő aknákat, pótalkatrészeket, kommunikációs eszközöket, kézigránátokat és más robbanótölteteket küldött Kijevnek.

A német kormány április végén, hosszas huzavona után jelentette be, hogy nehézfegyverzettel − harcjárműveket is beleértve − fogja támogatni az ukrán haderő védekezését Oroszországgal szemben. A nagy nemzetközi és belföldi politikai nyomásra meghozott döntés gyökeresen megváltoztatta Berlin háborúval kapcsolatban folytatott politikáját, azonban kevés teljesült az ígéretekből.

Olaf Scholz német kancellár korábban májusban azt nyilatkozta, hogy a harminc Gepard légvédelmi gépágyút azért nem adták még át az ukrán haderőnek, mert még nincsenek erre megfelelő állapotban. Ezzel szemben ukrán források szerint a csúszások hátterében az áll, hogy az egységeket ki kell képezni a harckocsik használatára, ugyanis a katonák korábban nem használtak ilyen rendszert.

A Die Weltnek nyilatkozó német forrás szerint ugyanakkor az első kiképzések június közepénél előbb biztosan nem kezdődnek el. Ennek következtében pedig az első szállítmány valamikor július végén indulhat útnak Ukrajnába.

A Kijevnek tett ígéret mellett Lengyelországnak tett felajánlását sem teljesítette még Németország, ezzel kapcsolatban Andrzej Duda lengyel elnök elégedetlenségének adott hangot a hétvégén.

Nagyon hálásak lennénk, ha német szövetségeseink ígéretükhöz hűen pótolnák azon harckocsik kiesését, amelyeket Ukrajnának szállítottunk. Úgy értesültünk, hogy Németország nem képes teljesíteni ezt

− fogalmazott a lengyel államfő.

A német haderő fejlesztése

Az ukrajnai háború kirobbanását követően szinte minden európai ország saját katonai erejének növelésébe kezdett, ez Németországban sem történt másképp. Olaf Scholz február 27-én százmilliárd eurós modernizációs tervet mutatott be, amelyről vasárnap megállapodás is született a kormánypártok és az ellenzéki CDU/CSU szövetség között. A pénzügyminisztérium közleménye szerint az egyeztetéseken több fontos részletet is sikerült tisztázniuk a feleknek:

egy új, a védelmi kapacitások megerősítéséhez szükséges alap létrehozására módosítják az alkotmányt

azonnali kezdeményezést indítanak a fegyverek és más katonai felszerelések gyorsabb beszerzésének érdekében

a most létrehozott alap előreláthatólag 2026-ig fedezi a katonai kiadásokat

a többletkiadásokat teljes egészében új kölcsönökből finanszírozzák majd

a kormány a kiberbiztonság, a civil védelem és az Európán kívüli szövetségesek megsegítésére is új stratégiát dolgoz ki

Amennyiben a szövetségi törvényhozás is jóváhagyja a javaslatot, úgy az ország védelmi kiadásai a második világháború óta nem tapasztalt mértékben nőhetnek meg az elkövetkezendő években.

Borítókép: német fejlesztésű, Gepard típusú, légvédelmi löveggel és radarral felszerelt lánctalpas, páncélos jármű (Fotó: Reuters)