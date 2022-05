Orosz tábornok: Német és lengyel katonai célú biológiai kutatások is folytak Ukrajnában

Kirillov szerint Berlin 2013-ban indított el egy független nemzeti biológiai biztonsági programot, amelyben 12 ország, köztük Ukrajna is részt vesz. Német részről a projektbe a fegyveres erők müncheni mikrobiológiai intézetét, a berlini Robert Koch Intézetet, a greifswaldi Löffler Intézetet és a hamburgi Nocht Trópusi Medicina Intézetet vonták be.

Az orosz haderő által Ukrajnában lefoglalt dokumentumokból a tábornok szerint az derül ki, hogy Ukrajna-szerte csak 2016 és 2019 között három és félezer szérummintát vettek a Bundeswehr mikrobiológiai intézetének epidemiológusai. A tábornok kijelentette, hogy a német hadseregnek alárendelt intézmények bevonása bizonyítja az ukrán laboratóriumokban végzett biológiai kutatások katonai irányultságát.Kirillov azt állította: a Lengyel Állatorvosi Intézet a Pentagonnal leszerződött amerikai Battelle Intézettel közösen vett részt a veszettség vírusának járványügyi veszélyei és terjedése felmérésére irányuló kutatásban Ukrajnában. Emellett lengyel finanszírozást kapott a lvivi orvosi egyetem, amelynek járványügyi és higiéniai intézete amerikai katonai biológiai projektekben vesz részt, és 2002 óta foglalkozik kettős rendeltetésű anyagokkal és technológiákkal dolgozó szakemberek átképzésével.

Kirillov egyebek között azt is állította, hogy az Egyesült Államok ukrajnai katonai-biológiai tevékenységének ideológusai az amerikai Demokrata Párt vezető körei, amelyek érvelése szerint az amerikai végrehajtó hatalom segítségével megteremtették a jogi kereteit a katonai célú biológiai kutatások szövetségi költségvetési finanszírozásának.Mint mondta, ezekbe demokrata ellenőrzésű nemkormányzati szervezeteket vontak be, köztük a Clinton és a Rockefeller család, valamint Soros György és Hunter Biden befektetési alapjait.A rendszerbe, mint mondta, becsatlakoztattak olyan nagy gyógyszeripari vállalatokat, mint a Pfizer, a Moderna, a Merck és az amerikai hadsereggel kapcsolatban álló Gilead. Azt állította, hogy amerikai szakértők a nemzetközi biztonsági előírások megkerülésével teszteltek új gyógyszereket, komolyan csökkentve az érintett vállalatok kutatási költségeit.

Hozzátette, hogy szerinte a demokrata ellenőrzés alatt álló nem kormányzati és biotechnológiai szervezetek bevonása és azok bevételeinek növekedése rejtett kampányfinanszírozási eszközökhöz juttatták a párt vezetőit. A kutatásokba ukrán kormányzati szervezeteket is bevontak, az illegális tevékenység elleplezésére, valamint a terepen végrehajtott és a klinikai kísérletek lefolytatására és a szükséges bioanyagok beszerzésre.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma ilyen módon egy nemzetközi ellenőrzés alá gyakorlatilag nem eső kísérleti helyszínt és transznacionális vállalatok csúcstechnológiai kapacitásait felhasználva bővítette ki jelentősen kutatási lehetőségeit nemcsak a biológiai fegyverek létrehozása területén, hanem az antibiotikum-rezisztenciáról és az arról szóló információk megszerzésében is, hogy konkrét régiók lakosságában megvan-e bizonyos betegségek ellenanyaga– mondta a tábornok.

A tábornok azt állította, hogy Moszkva által a különleges hadműveletnek nevezett háború során az orosz hadsereg olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek arra utalnak, hogy 2020-ban szándékosan alkalmaztak egy multidrog-rezisztens tuberkulózis kórokozót a luhanszki népköztársasághoz tartozó Szlavjanoszerbszk körzetében élők megfertőzésére. Sztyepove faluban, mint mondta, a tbc kórokozójával megfertőzött hamis bankjegyeket osztottak szét gyerekeknek azzal a megfontolással, hogy mosatlan kézzel fogják majd meg az ételt.

Mint mondta, a bakteriológiai kutatások megerősítették az izolált baktériumok rezisztenciáját az első- és másodvonalbeli tuberkulózisellenes gyógyszerekkel szemben, vagyis azt, hogy az általuk okozott betegséget sokkal nehezebb kezelni, és a kezelés költségei sokkal magasabbak.Kirillov a fennmaradt dokumentációra hivatkozva azt mondta, hogy 2014 óta Mariupolban volt a kolera kórokozói begyűjtésének és passzportálásának regionális központja, ahonnan a kiválasztott törzseket a kijevi közegészségügyi központnak küldték, amely ezeket az Egyesült Államokba továbbította. A tábornok arról is beszámolt, hogy a mariupoli biolaboratóriumokban a sietségben meg nem semmisített anyagokat foglaltak le.

A tábornok mindemellett arra figyelmeztetett, hogy az orosz védelmi tárca információi értelmében Ukrajnában a szíriai forgatókönyv szerinti provokációkat készítenek elő annak érdekében, hogy az orosz fegyveres erőket tömegpusztító fegyverek bevetésével vádolják meg.

Azokra az érvekre reagálva, amelyek szerint nem folyt katonai célú biológiai kutatás Ukrajnában, Kirillov rámutatott, hogy míg az egészségügy számára az olyan betegségek kutatása jelentett volna társadalmi prioritást, mint a HIV-fertőzés, a gyermekbénulás, a kanyaró, a hepatitis, az amerikaiaknak inkább a kolera, a tularémia, a pestis és a hantavírusok tanulmányozása volt fontos.Elmondta továbbá, hogy az orosz erők április végéig 13 darab, 30 literes tartállyal felszerelt, biológiai anyagok permetezésére alkalmas drónt találtak Ukrajnában. Kirillov szerint a lefoglalt dokumentumok előzetes elemzése arra enged következtetni, hogy Ukrajna biológiai fegyverek összetevőinek kifejlesztéséhez és új gyógyszerminták teszteléséhez lehetett kísérleti terep.