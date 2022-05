Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

A WHO-főigazgató az ukrajnai civilek egészségügyi ellátásáról egyeztetett Moszkvával

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Twitter-oldalán számolt be arról, hogy tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel a nemzetközi egészségügyek és a WHO-val folytatott együttműködés mellett Ukrajna egészségügyi helyzetéről is. Mint írta, Mariupol, Herszon, Dél-Zaporizzsja térségéhez és további ostromlott területekhez biztonságos hozzáférést kért Moszkvától, hogy a világszervezet egészségügyi ellátást biztosíthasson az ottani civilek számára.

Az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt a WHO európai tagállamai múlt héten elfogadtak egy határozatot, amely lehetővé tenné, hogy bezárják a szervezet oroszországi irodáját. Pjotr Tolsztoj, az orosz parlament alsóházának alelnöke a héten beadott a dumának egy listát, amelyen a nemzetközi szervezetek és Oroszország közti megállapodásokat gyűjtötték össze. Az Interfax orosz hírügynökség értesülései szerint ezen az a lehetőség is szerepel, hogy Oroszország kilép a WHO-ból.

