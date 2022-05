Kényelmetlen helyzetben a Demokrata Párt

Már a nyilvánosság is szabadon olvashatja az amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek közel 128 ezer e-mail-jét, írta meg a The Daily Mail. A BidenLaptopEmails.com webhelyen elérhető levelek 2009 és 2021 között mutatják be a honlap szerinti zsarolásokat és korrupciós ügyeket. A levelek és azok kompromitáló tartalma már a 2020-as elnökválasztási kampány során előkerültek, ám akkor az amerikai liberális sajtó „orosz dezinformációs kampánynak” minősítette az erről szóló híreket, így gyakorlatilag nem, vagy csak mérsékelten számolt be róla. A legnépszerűbb közösségi hálózatok akkor le is tiltották azokat a felhasználókat, akik megosztották az azóta megválasztott amerikai elnök fiának levelezéseiről szóló kellemetlen híreket.

A levelek között található a hírhedt „tíz százalék a nagyfőnöknek” üzenet is, amelyben azt javasolják, hogy egy Kínával folytatott több millió dolláros üzleti részesedést Hunter Biden birtokoljon az apja nevében. Más üzenetekben az elnök fia olyan titkos vacsorákat szervez, amely „látszólag az élelmiszer-biztonság megvitatására szolgál” – ilyenen Joe Biden is részt vett, noha azt korábban letagadta. A republikánus képviselők azt tervezik, hogy egy teljes körű vizsgálatot indítanak a laptopról származó állítólagos korrupciós ügyekben, ha sikerül átvenniük az irányítást a kongresszusban az őszi félidős választások során.

Amíg Donald Trump 2020-as elnökválasztási kampányát megkönnyíthette volna, ha a Biden-levelek már akkor napvilágot látnak, addig a 2016-os kampányát, később egész ciklusát megnehezítette az „orosz összeesküvés vádja”, amely miatt elnökségének legitimitását is megkérdőjelezték. A minap ugyanakkor a bíróság azt közölte, hogy Hillary Clinton 2016-os elnökválasztási kampányának ügyvédje, Michael Sussmann hazudott a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI), hogy „manipulálja” az ügynökséget a választások megnyerése érdekében. Sussmann ártatlannak vallotta magát, de az FBI megvezetésének a vádja folytatódik, míg az általa kétesnek tartott, Trumpot Oroszországhoz kötő adatokról az FBI semmi gyanúsat nem állapított meg. A Trump állítólagos orosz kapcsolatának kivizsgálására 2019-ben elindított Mueller-vizsgálat nem talált bizonyítékot a felek közötti bűnszövetkezetre, bár azt megállapította, hogy Oroszország megpróbálta segíteni Trump győzelmét.

Borítókép: Hunter és apja, Joe Biden amerikai elnök (Forrás: MTI/AP pool /EPA/Andy Wong)