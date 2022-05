Visszahódítaná a kanadai közvéleményt a hercegi pár

Károly herceg, az Egyesült Királyság trónörököse és felesége, Kamilla hercegné tegnap megkezdte háromnapos kanadai látogatását, amelynek nem titkolt célja, hogy növeljék a brit királyi család népszerűségét az országban, ahol egyre inkább elszakadnának a brit monarchiától. Az út II. Erzsébet királynő platinajubileumát, azaz uralkodásának 70. évét is hivatott ünnepelni.

Kanada 1867-ben jött létre három brit gyarmat konföderációjaként, ám a mai napig a brit korona alá tartozik, így az észak-amerikai ország uralkodója II. Erzsébet királynő. Az elmúlt évek közvélemény-kutatásai alapján a monarchia mellett elkötelezettek száma azonban egyre csökken. Az Angus Reid kanadai intézet áprilisi felméréséből kiderült,

a lakosok többsége – 51 százalékuk – elszakadna a monarchiától, míg összesen 26 százalékuk támogatná az egységet a továbbiakban is.

Míg a válaszadók zöme továbbra is kedvezően ítéli meg a királynőt, csak 29 százalékuk tekint pozitívan Károly hercegre, és csak 34 százalékuk támogatja az alkotmányos monarchia fenntartását, ha a herceg veszi át a trónt. A brit korona várományosának így nem lesz könnyű visszahódítania a kanadaiak szívét a látogatásával.

A monarchia távoli, idegen és teljesen irreleváns is az életemben

– idézte a Reuters hírügynökség Jess Houstyt. A kanadai őslakos közösség tagja ugyanakkor hozzátette: nehéz elfeledni a gyarmati múltat.

– Meg kell érteniük, hogy nem ők a nemzetünk vezetői – utalt a brit királyi családra Mary Teegee, a bennszülöttek egy másik képviselője is. Károly herceg és Kamilla hercegné útja abból a szempontból is jelentős lehet, hogy sikerül-e megbékélniük a bennszülött közösséggel, amely arra szólítja fel a királyi családot, ismerje el, mekkora károkat okozott népüknek a gyarmatosítás.

A bennszülöttek szerint Erzsébet királynőnek bocsánatot kell kérnie személy szerint azoktól is, akik túlélték azt az 1831 és 1996 között működő rendszert, amely során az őslakos családok gyermekeit gyakran erőszakot alkalmazva hurcolták államilag fenntartott keresztény intézményekbe. A mintegy 150 ezer gyermek kénytelen volt áttérni a kereszténységre, és anyanyelvükön sem beszélhettek. A gyerekeken gyakran fizikai erőszakot is alkalmaztak az intézményekben, tavaly nyáron több bentlakásos iskola helyén is gyermekmaradványokkal teli sírok százait fedezték fel – írta meg korábban lapunk is.

A monarchia támogatói és ellenzői egyaránt úgy vélik, a brit hercegi pár látogatása annak a tesztje lesz, hogy a királyi család vissza tudja-e hódítani a kanadai közvéleményt, beleértve az őslakosokat.

Erre még inkább szükség lenne azok után, hogy tavaly ősszel Barbados kikiáltotta köztársaságát, aminek következtében búcsút vett II. Erzsébettől mint államfőtől, illetve Jamaicában és Ausztráliában is nőnek a monarchiaellenes hangok. Jelenleg még összesen tizennégy ország tartozik II. Erzsébet „birodalmába”.