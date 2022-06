Johnny Depp nyerte a pert: Amber Heard mindenben hazudott

Időközben, a hetek óta tartó tárgyalások során a hangsúly arra tolódott, hogy valójában mi zajlott a két sztár között, valóban történt-e házassági erőszak, és ha igen, kinek a részéről.

A bizarr részletek

Heard már évek óta tartja a vádakat, miszerint volt, hogy Depp lefejelte vagy épp egy mobiltelefont vágott hozzá, egy alkalommal pedig a saját ujját vágta el, hogy vérrel írjon fel üzeneteket a falra. Depp a bíróságon eddig visszafogottan, látszólag józanul viselkedett, mindenre adott valamilyen magyarázatot. Utóbbi vádra például azt mondta, hogy nem a saját ujját vágta el, hanem Heard vágott hozzá egy vodkásüveget, amelynek a szilánkja csontig megvágta a kezét – majd a vérről a vörös festékre asszociált, az üzeneteket már azzal írta a házban.

Terhelő bizonyítékként került elő a színész ellen egy sms is, amelyben egy rosszul sikerült közös nyaralás után azt írta jó barátjának, Paul Bettanynek, hogy legszívesebben máglyán elégetné, majd vízbe fojtaná Heardöt – amire Depp azt válaszolta, hogy a Gyalog galopp boszorkányos jelenetére utalt, tulajdonképpen csak viccelődött.

Deppet aztán nemcsak az általa írt sms-ekkel, de számos hang- és videófelvétellel is szembesítették, miután mindketten rengeteg ilyet készítettek a másikról, általában terhelő célzattal, későbbi bizonyítékként. Ezek között volt olyan is, ami kifejezetten Heardre nézve volt kellemetlen, hisz az egyiken beismerte, hogy ha nem is ököllel, de megütötte Deppet, egy másikon pedig csak nevetett azon, hogy Depp őt akarja házastársi erőszakkal vádolni, hiszen férfiként úgysem hinne neki senki.

Depp a bíróságon egy különösen kínos sztorit is elmesélt: állítása szerint Heard egyszer egy veszekedésük után bosszúból odacsinált az ágyukba, persze a színész térfelére.

Depp szerint a színésznő elment a Coachella fesztiválra, ő pedig azalatt akart összepakolni közös Los Angeles-i házukban – mire a testőre figyelmeztette, hogy ürülék van a „hitvesi” ágyban, és biztos, hogy nem a kutyáktól származik.

Kate Moss is felbukkant

Legutóbb Johnny Depp volt barátnője, Kate Moss is tanúskodott a sztár mellett az év leggusztustalanabb perében.

Az egykori szupermodell megvédte Deppet, azt vallotta, hogy (a pletykával ellentétben) soha nem alkalmazott ellene fizikai erőszakot: „Sosem lökött meg vagy rúgott meg, sosem hajított le semmilyen lépcsőn” – mondta egy jamaikai esetre utalva, amikor a viharban akartak kimenni a szállodából, de Moss megcsúszott a lépcsőn. Állítása szerint Depp nagyon is készséges volt, egyből visszavitte a szobába a fájdalmaktól szenvedő modellt, majd gyógyszert is szerzett neki.

Depp és Moss 1994 és 1998 között volt együtt, a per kapcsán most a New York Post is felelevenítette szenvedélyes kapcsolatukat. A lap szerint előfordult, hogy Depp egy egész hétvégére kibérelte a Chateau Marmont nevű, legendás Los Angeles-i hotelt, csak hogy mind a 63 szobában szeretkezhessen Moss-szal, de már az első szerelmi ajándéka is egy gyémánt nyaklánc volt, amelyet a farpofái közé rejtett.

Kínos közjelenet

Különös incidens zavarta meg a minap Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási perét: egy nő egyszer csak felállt egy babával a kezében, és kijelentette, hogy Depp a gyerek apja.

A nő a tárgyalóteremben a karzaton ült, majd hirtelen felállt, és szemtanúk szerint először csak ennyit mondott: „Johnny, szeretlek, a lelkünk össze van kötve” – mire Depp azt hitte, egy rajongójáról van szó, gyanútlanul integetett neki. A nő ekkor feltartotta a kezében lévő babát, és közölte: „Ez a gyerek a tiéd.”

A nőt hamar kivezették a tárgyalóteremből, később azonban kiderült, csak viccnek szánta az egészet. Mint a Law & Crime csatornának elmondta, a férjével előre megbeszélte az akciót, úgy gondolták, jó poén lesz ezzel előállni a bíróságon.

Borítókép: Johnny Depp a tárgyaláson (Fotó: AFP/Jim Watson)