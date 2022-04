Tönkremehet a botrány miatt Johnny Depp karrierje + videó

Egykori felesége állítása szerint Johnny Depp szexuálisan zaklatta, bántalmazta őt, amit a színész kikér magának.

Egy biztos, bárhogy is alakul, Johnny karrierjén nem segít, már az is megtépázta, hogy hírbe hozták. De vajon mi vezethetett idáig? A Ripost munkatársa erről is beszélt a csütörtök reggeli Mokkában! Az eredeti cikkben videót is megtalálja.

Borítókép: Johnny Depp amerikai színész tanúvallomást tesz az általa indított per tárgyalásán a virginiai Fairfax megyei bíróságon 2022. április 19-én. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Jim Watson)