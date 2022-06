Megtalálhatták az Amazonas őserdeiben eltűnt brit újságíró holttestét

Két fához kötözött holttestet találtak az Amazonas esőerdeiben: noha személyazonosságukat még nem erősítették meg a hatóságok, feltételezések szerint a hónap elején eltűnt Dom Phillips brit újságíró és Bruno Pereira brazil őslakosokkal foglalkozó szakértő holttesteire bukkantak rá. Egyelőre nem tudni, hogy a két férfit megölték-e, korábban azonban többen megfenyegették őket. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök arról beszélt, „valami nagyon rossz” dolog történt velük.

Nem közölték velünk a pontos helyszínt, csak annyit tudunk, hogy valahol az esőerdőben bukkantak rájuk egy fához kötözve, de még nem azonosították őket

– mondta Phillips sógora, Paul Sherwood, miután telefonon egyeztetett a londoni brazil nagykövetséggel.

Where are Dom Phillips and Bruno Pereira? pic.twitter.com/zyf4qoxb8R — Eliane Brum (@brumelianebrum) June 7, 2022

Bonyolítja azonban az ügyet, hogy a brazil rendőrség tagadja, hogy holttesteket találtak volna. A két férfi eltűnése miatt már több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, egyikük egy halász, akinek hajóján vért találtak, amelyet elküldtek elemzésre.

A keresőcsapatok múlt hét végén találták meg a két férfi személyes tárgyait, köztük Phillips hátizsákját, csizmáját, egészségügyi kártyáját, valamint Pereira nadrágját, szandálját és csizmáját. Ezután a családtagok azt nyilatkozták, lemondtak arról, hogy életben előkerülnek az eltűnt szeretteik.

Az 57 éves Phillips környezetvédelemről írt könyvet, ehhez végzett kutatást Brazíliában, többek közt őslakosokkal is készített interjúkat. A férfi tapasztalt újságírónak számított, mintegy 15 éve írt cikkeket Brazília politikai helyzetéről olyan lapoknak, mint például a The Washington Post és a The New York Times. A 41 éves Pereira gyakorlatilag az egész életét az Amazonas kutatásának szentelte.