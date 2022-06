Nincs idénymunkás, pedig a gazdák ötven eurót is fizetnének naponta

A legnehezebb helyzetben az állattenyésztők vannak. Anđelko Nećakov már eladta borjait és üszőit, és a tehénállományt is csökkenteni kényszerült, mert egyszerűen nem talál munkásokat. Hasonló problémával küzd Vukašin Baćina gazda is.

A marhatenyésztő kollégáim egyáltalán nem találnak pásztort. Én sofőrt keresek, aki a kombájnt vezetné, mert kezdődik az aratás. Ötven euró napidíjat kínálok, de nincs, aki dolgozzon. Az istállóban való segédmunkáért is jó órabért kínálok, arra sem találok embert. Az állattenyésztők panaszkodnak a termékeik árára, de számukra jóval nagyobb problémát jelent, hogy nem tudnak munkásokat találni

– mesélte Baćina.

Szabadkán is nagy a kereslet az idénymunkások iránt, amelyre a fiatalabb és az idősebb generációk tagjai is jelentkeznek. A fiatalokat az ifjúsági szövetkezeteken keresztül foglalkoztatják, az idősebbeket pedig főképp a falvakban, leginkább a gyümölcsszedés idején. A tavankúti gyümölcsösök tulajdonosai azt mondják, a munkások egy részét buszokkal szállítják a környező településekről, ételt, de van akinek szállást is biztosítanak, viszont a munkások nagy része feketén dolgozik.

Leginkább gyümölcsszedő munkásokra van szükség. Most a meggy, a cseresznye és az eper az aktuális, őszre pedig az alma. Minden korcsoportból vannak munkások

– mesélték a gyümölcstermesztők. Tavaly ukrajnai és kirgizisztáni munkások szedték a meggyet, de rájuk idén nem lehet számítani.

Borítókép: Idénymunkások – a kép illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)