UNHCR: A háború tovább növeli a globális elvándorlás mértékét

Az idei év májusáig világszerte több mint százmillió ember kényszerült otthona elhagyására üldöztetés, háború és fegyveres konfliktus, erőszak, az emberi jogok megsértése vagy a közrendet súlyosan megzavaró események miatt, miközben a tavalyi év végén ez a szám még „csak” 89,3 millió volt – derült ki az ENSZ Menekültügyi Bizottságának (UNHCR) szerdán közzétett jelentéséből. A menekültügyi világszervezet riportja hangsúlyozza:

az elmúlt évtizedben évről évre nőtt az otthonukat elhagyni kényszerülők száma, és mára ez a valaha regisztrált legmagasabb szintre jutott.

„Ez a trend csak akkor fordítható meg, ha egy új, összehangolt erőfeszítést teszünk a béke megteremtése érdekében” – írják a jelentésben. A riportból az is kiderül, hogy a százmillió menekült jelentős részét, 83 százalékát alacsony és közepes jövedelmű országok fogadták be.

Mint azt kiemelik, Törökország eddig közel 3,8 millió menekültet fogadott be, ez azt jelenti, hogy Törökország a legtöbb menekültet befogadó ország a világon, messze megelőzve Ugandát (1,5 millió), Pakisztánt (1,5 millió) és Németországot (1,3 millió). Kolumbia 1,8 millió külföldre kényszerült venezuelai állampolgárt fogadott be. Külön említést érdemel Libanon, amely a legtöbb egy főre jutó menekültet fogadta be (az országban élő minden 8. ember menekült). Ezt követi Jordánia (14-ből 1) és Törökország (23-ból 1). Nemzeti lakosságához képest Aruba szigetén található a legtöbb venezuelai menekült (6-ból 1), amelyet Curacao (10-ből 1) követ.

Az UNHCR hangsúlyozza:

az ukrajnai háború okozta élelmezésbiztonsági válság arra kényszeríti az embereket, hogy elhagyják otthonaikat a szegényebb országokban, ami még magasabbra emeli a globális elvándorlást.

A világszervezet szerint ugyanis az ukrajnai konfliktus végeredményben „monopóliumot” hoz létre az erőforrások elosztásában, holott „nem szabadna, hogy ez elfeledtesse velünk a többi válságot”. A világot érő súlyos csapások között említi a világszervezet az egy-két éve húzódó etiópiai konfliktust és az Afrika szarván uralkodó aszályt is.

Hangsúlyozták: tavaly kiemelkedően sok konfliktus eszkalálódott, illetve alakult ki újfent. A Világbank szerint 23 országban pusztított közepes vagy nagy intenzitású konfliktus, összesen 850 millió embert érintve.

Borítókép: Az ukrajnai háború csak tovább ront a menekültügyi tendenciákon (Forrás: AFP/Europress/Ilya Pitalev)