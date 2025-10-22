Brutálisan koncentrált az MI-gazdaság: a befektetések három százaléka adja a hozamok hatvan százalékát

Ilyet mintha már láttunk volna. Az internet korai szakaszában nem a szerves növekedés, hanem a tech cégekbe vetett hit hajtotta a gazdaságot. Aztán 2000-ben kipukkant a „dotcom lufi”, az amerikai technológiai cégeket tömörítő tőzsdeindex, a NASDAQ, elérte csúcsát, majd drámai zuhanásba kezdett.

Steven Rosenbush azt írja a The Wall Street Journalban, hogy

a tokenek iránti kereslet a figyelendő változó.

A mesterséges intelligencia használatát „tokeneknek” nevezett egységekben mérik, azt mondja, most ezt kell figyelni.

Mi az a token és miért fontos?

Ez a mesterséges intelligencia nagyméretű nyelvi modellei (LLM-ek) számára a szöveg alapvető, feldolgozható egysége, amely általában egy szótagra, egy teljes szóra, vagy egy írásjelre esik, és lehetővé teszi a szöveg számszerűsítését.

A tokenek jelentősége abban rejlik, hogy gazdaságilag és technikailag is alapvető szerepet játszanak az MI-modellek működésében. Minden, amit egy nyelvi modell „lát”, tokenekre van bontva, beleértve a felhasználó bemeneti kérését (input) és a modell válaszát (output). Ebből adódóan a költségszámítás a legfontosabb gazdasági alkalmazása: a fejlesztők a modell használatáért a feldolgozott tokenek mennyisége alapján számláznak, ami a legközvetlenebb mérőszáma a felhasznált számítási erőforrásoknak. Továbbá a tokenek határozzák meg a modell kontextusablakát is, ami az a maximális információmennyiség (szöveghossz), amit a modell egyidejűleg képes figyelembe venni és „megjegyezni” a válasz generálása során, így közvetlenül befolyásolva a modell teljesítményét és a komplex feladatok kezelésének képességét.

Égetik a pénzt a tech ágazatban

A mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek óriási ütemben veszítenek pénzt. Egyre aggasztóbbak a hatalmas tőkekiadások, a magas adósságszint és az MI-cégek más MI-cégekbe történő pénzáramlásának a körforgása.

És mivel az iparágban a hozamok nagyon koncentráltak lehetnek, sok versenyző jár pórul. „A kockázati tőkében a befektetések hat százaléka viszi a hozamok hatvan százalékát” – mondja Vinod Khosla kockázati tőkés. „Az MI-ben ennek is csak a fele, a befektetések három százaléka viszi a hozamok több mint hatvan százalékát.”