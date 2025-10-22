Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

BékemenetOrbán Viktorbeszéd

Orbán Viktor: A beszéd még sehol sincs + videó

Egyelőre nincs ideje vele foglalkozni a kormányfőnek, majd délután.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 13:56
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
– Nem nyomasztásból, de kész van már a beszéd? – szegezték a kérdést Orbán Viktornak. A miniszterelnök a Facebook-videójában azt válaszolta: – A beszéd még sehol sincs. Még kormányzás van. Majd délután. A kormányfő a békemenet kapcsán hangsúlyozta: – Ha békét akarsz, akkor ki kell állnod a béke mellett, és nekünk kell többen lennünk.

Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében, az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobbkanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

