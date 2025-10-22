Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság Kőolajvezetéket

SzerbiahatárátlépésPintér Sándorhatárhatárátkelő

Még gyorsabbá válik az átkelés a magyar–szerb határon

Egy új megállapodás hatékonyabbá teszi a határforgalom szervezését, felgyorsítja az ellenőrzést és elősegíti a régiók közötti mobilitást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 22. 15:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aláírták az új magyar–szerb határforgalmi megállapodást – jelentette be Pintér Sándor szerdán Röszkén. A magyar belügyminiszter szerb kollégájával tartott megbeszélését követően emlékeztetett arra, hogy az előző megállapodást is Ivica Dacsiccsal írta alá, az egyezményt betartották és érvényre juttatták a két ország állampolgárai javára.

Budapest, 2025. október 21. Pintér Sándor belügyminiszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen 2025. október 21-én. MTI/Kovács Attila
Pintér Sándor belügyminiszter
(Fotó: MTI/Kovács Attila)

Az új megállapodás elősegíti, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan tudjanak az egyik országból a másikba utazni. Ennek érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitvatartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek – tudatta a politikus.

Pintér Sándor kifejtette, Magyarország kötelezettsége az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése. Az október 28-tól fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést – fűzte hozzá.

Ivica Dacsics kifejtette, az előző, 2012-es egyezmény aláírását követően megnövekedett a határt átlépő utazók, járművek, a határátkelőhelyek száma, nyitvatartása. Emellett hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon is.

Az új egyezmény egységesen kezeli a szükséges változásokat, ami lehetővé teszi, hogy a személyek és áruk határátlépése minél gyorsabb legyen közúton, vasúton és vízi úton egyaránt – közölte a szerb belügyminiszter.

A szerb kormány kérése az volt magyar partnereik felé, hogy az új uniós rendszert alkalmazva próbálják meg minimálissá tenni a szerb állampolgárok várakozását – mondta Ivica Dacsics.

A szerb kormány miniszterelnök-helyettese hangsúlyozta, elégedettek a két ország rendőrségének együttműködésével a határigazgatásban, illetve a szervezett bűnözés és az illegális migrációval szembeni fellépésben.

Borítókép: A röszkei közúti határátkelőhely 2024. április 17-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu