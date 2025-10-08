Jön az uniós biometrikus határellenőrzés

Az EES célja, hogy leváltsa az útlevelek hagyományos pecsételését, és digitális nyilvántartásban rögzítse az EU-ba érkező nem uniós állampolgárok mozgását. Az új rendszer biometrikus adatokkal – ujjlenyomattal és arcképpel – köti össze az útlevelet a személyazonossággal, így egyszerre szolgál a határbiztonság és az illegális migráció elleni fellépés eszközeként.

Automatizált biometrikus útlevél-ellenőrző kapuk a londoni Stansted repülőtéren Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az Európai Unió szerint a rendszer hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a külső határok ellenőrzését, miközben segít kiszűrni azokat, akik túllépik a vízummentes tartózkodás kilencvennapos korlátját – derül ki a Reuters cikkéből.

Hogyan működik az új rendszer?

Az EES életbe lépése után minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell első beutazásakor az unió schengeni övezetébe (kivéve Írországot és Ciprust).

A regisztráció során:

be kell szkennelni az útlevelet,

le kell adni az ujjlenyomatokat,

arcfelismeréses vizsgálat készül.

A későbbi utazásokhoz elegendő lesz az arcfelismerés. A 12 év alatti gyerekekről csak fénykép készül. A regisztrációért nem kell fizetni, de a feldolgozás ideje várhatóan hosszabb lesz az első alkalommal.