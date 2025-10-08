Európai Unióellenőrzéshatárbiometrikus

Jön az uniós biometrikus határellenőrzés

Vasárnaptól megváltozik az Európai Unión kívüli állampolgárok – köztük a brit látogatók – be- és kiléptetésének rendje: elindul az unió új biometrikus ellenőrző rendszere, az Entry/Exit System (EES). A hat hónapos átmeneti időszak alatt fokozatosan vezetik be az ujjlenyomat- és arcfelismerésen alapuló adatgyűjtést az unió külső határain.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 08. 20:52
Az Egyesült Királyság határ- és útlevél-ellenőrzését jelző felirat, valamint az automatizált biometrikus útlevél-ellenőrző kapuk láthatók a londoni Stansted repülőtér érkezési csarnokában és vízumkezelési területén Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Az EES célja, hogy leváltsa az útlevelek hagyományos pecsételését, és digitális nyilvántartásban rögzítse az EU-ba érkező nem uniós állampolgárok mozgását. Az új rendszer biometrikus adatokkal – ujjlenyomattal és arcképpel – köti össze az útlevelet a személyazonossággal, így egyszerre szolgál a határbiztonság és az illegális migráció elleni fellépés eszközeként.

biometrikus
Automatizált biometrikus útlevél-ellenőrző kapuk a londoni Stansted repülőtéren Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az Európai Unió szerint a rendszer hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a külső határok ellenőrzését, miközben segít kiszűrni azokat, akik túllépik a vízummentes tartózkodás kilencvennapos korlátját – derül ki a Reuters cikkéből.

Hogyan működik az új rendszer?

Az EES életbe lépése után minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell első beutazásakor az unió schengeni övezetébe (kivéve Írországot és Ciprust).
A regisztráció során:

  • be kell szkennelni az útlevelet,
  • le kell adni az ujjlenyomatokat,
  • arcfelismeréses vizsgálat készül.

A későbbi utazásokhoz elegendő lesz az arcfelismerés. A 12 év alatti gyerekekről csak fénykép készül. A regisztrációért nem kell fizetni, de a feldolgozás ideje várhatóan hosszabb lesz az első alkalommal.

Hol vezetik be először?

Az EES-t az EU nemzetközi repülőterein, kikötőiben, vasútállomásain és közúti határátkelőin vezetik be. 

A brit utazók számára különösen fontos, hogy már az Egyesült Királyságból való induláskor – például Doverben, a folkestone-i Eurotunnel terminálnál és a londoni St. Pancras Eurostar-állomáson – megtörténik a regisztráció, amelyet francia határőrök felügyelnek.

Az EU abban bízik, hogy a fokozatos bevezetésnek köszönhetően nem alakulnak ki hosszú sorok, bár a brit közlekedési hatóságok hosszabb várakozási időre figyelmeztetnek.

Lesznek fennakadások?

A hatóságok szerint az átmeneti időszakban nem várhatóak komolyabb torlódások, de ha a feldolgozás túl hosszúra nyúlna, a határőrök ideiglenesen felfüggeszthetik az ellenőrzéseket. 

Októberben még csak a teher- és buszforgalomra terjed ki a rendszer, a személyautós ellenőrzések novembertől Doverben, az év végére pedig az Eurotunnelben indulnak.

A szakértők szerint a 2026-os húsvéti időszak lesz az első nagy próbatétel, amikor tömegek utaznak majd az új szabályok szerint.

Mi várható 2026-ban?

Az EES-t 2026 végén egy újabb lépés követi: az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) bevezetése. Ez azt jelenti, hogy a nem schengeni országok – például az Egyesült Királyság, az USA vagy Kanada – állampolgárainak előzetes online engedélyt kell kérniük az EU-ba utazás előtt.

Az ETIAS-engedély húsz euróba kerül, három évig vagy az útlevél lejártáig érvényes, és a kérelmezőknek meg kell adniuk személyes és utazási adataikat is.

Borítókép: Az Egyesült Királyság határ- és útlevél-ellenőrzését jelző felirat, valamint az automatizált biometrikus útlevél-ellenőrző kapuk láthatók a londoni Stansted repülőtér érkezési csarnokában és vízumkezelési területén (Fotó: AFP)

