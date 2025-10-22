Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság Kőolajvezetéket

vaddisznókondaXII kerületHegyvidéki Önkormányzat

Kritikus a helyzet: vaddisznóveszélyre figyelmeztető táblák kerültek az utcákra a Hegyvidéken

Túl későn lépett a XII. kerületi önkormányzat: lakott területeit ellepték a sokszor a kicsinyeket védő vaddisznócsordák. Ugyan elindul az állománygyérítés, de ennek hatását csak hónapok múlva érezheti meg a helyi lakosság. Ezért a helyi Fidelitas lépett, a kritikus csomópontokra figyelemfelkeltő táblákat helyezett ki annak érdekében, hogy fokozottabb körültekintésre sarkallja a közlekedőket.

Nagy Orsolya
2025. 10. 22. 15:30
– Sürgős megoldásra váró, égető problémává nőtte ki magát a vaddisznóhelyzet a Hegyvidéken, ezért akcióba lendültünk – mondta a Magyar Nemzetnek Gulezda Dominik, a Hegyvidéki Fidelitas elnöke. A XII. kerületi szervezet tagjai figyelmeztető táblákat tettek ki azokra a csomópontokra, ahonnan a legtöbb bejelentés érkezik.

A Fidelitas figyelemfelkeltő táblákat helyezett ki (Forrás: Facebook)

– A kerületben öt-hat csomópont vaddisznó-átkelővé alakult át, a nap minden szakában találkoznak az ott közlekedők, illetve a helybéliek a vadállatokkal. A vaddisznók hatalmas csordában járnak, sokszor kicsinyeikkel. 

Az akciónk célja, hogy az autósokat óvatosságra intsük és a gyalogosokat is figyelmeztessük a rendkívüli veszélyre. 

Ezt az önkormányzatnak kellett volna megcsinálni, így aztán helyettük is cselekedtünk, amikor kihelyeztük ezeket a figyelemfelkeltő táblákat – hangsúlyozta a helyi Fidelitas elnöke, aki hozzátette: korábban csak a Normafa környékén és az erdős részeken lehetett találkozni vaddisznókkal, mostanra már a távolabbi, lakott területeket is elfoglalták a veszélyes vadállatok.

–  Gyakran hallani, hogy rátámadtak állatokra, emberekre, sétálókra. Szerencsére nem történt komoly tragédia, de ezt nem is szeretnénk megvárni. Saját magam tapasztaltam, hogy az autónkat körbevették a vaddisznók, hozzá sem tudunk férni, mert ha a közelükbe megyünk, sajnos, támadnak. Főleg ha a kicsinyeiket védik. Nem könnyű megoldani a helyzetet, ráadásul mi ellenzékből nem is tudunk érdemben intézkedni – húzta alá Gulezda Dominik, aki kitért arra: 

korábban voltak vaddisznóbefogások, ám a közelmúltban ez nem volt jellemző, ezért az állatok túlszaporodtak és ellepték a lakott területeket.

 A vadállatok élelem után kutatva a temetőbe és magánkertekbe törnek be, széttúrnak mindent, a lakók pedig tehetetlenek. Eddig semmit sem tett a XII. kerületi önkormányzat, most talán valamennyit sikerül gyéríteni, de már túl későn. A jelenlegi kutyapártos önkormányzati vezetés azt közölte, hogy egy humánusabb módszert támogat: szakemberek segítségével csoportosan fogják be és altatják el az állatokat. Ennek hatását talán a téli hónapokban lehet majd érezni, addig pedig marad a fokozott óvatosság a lakosság részéről.

– Kovács Gergely polgármester (MKKP) többnyire annyit csinál, hogy a vaddisznókat ábrázoló képekkel pózol az irodájában, autós mozit szervez parkolóhelyek kárára, nemrégiben engedélyezte a graffitiket a kerületben. 

Tehát mindenfélét csinál, csak éppen azt nem, amit kellene.

 Ennek következményeként fajult idáig a kerületi vaddisznóhelyzet – zárta a beszélgetést a helyi Fidelitas elnöke.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hegyvidékiek létrehoztak egy vaddisznófigyelő csoportot, amely a Vaddisznók Hegyvidéken és környékén nevet viseli. Itt a problémával küzdők figyelmeztetik egymást a vonuló csordákra és egymást segítve beszélik át az aktuális helyzetet, illetve annak lehetséges megoldásait.

 

Borítókép: Vaddisznók a Hegyvidéken (Forrás: Facebook/Vaddisznók Hegyvidéken és környékén csoport)
 


