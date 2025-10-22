Kritikus a helyzet: vaddisznóveszélyre figyelmeztető táblák kerültek az utcákra a Hegyvidéken

– Sürgős megoldásra váró, égető problémává nőtte ki magát a vaddisznóhelyzet a Hegyvidéken, ezért akcióba lendültünk – mondta a Magyar Nemzetnek Gulezda Dominik, a Hegyvidéki Fidelitas elnöke. A XII. kerületi szervezet tagjai figyelmeztető táblákat tettek ki azokra a csomópontokra, ahonnan a legtöbb bejelentés érkezik.

A Fidelitas figyelemfelkeltő táblákat helyezett ki (Forrás: Facebook)

– A kerületben öt-hat csomópont vaddisznó-átkelővé alakult át, a nap minden szakában találkoznak az ott közlekedők, illetve a helybéliek a vadállatokkal. A vaddisznók hatalmas csordában járnak, sokszor kicsinyeikkel.

Az akciónk célja, hogy az autósokat óvatosságra intsük és a gyalogosokat is figyelmeztessük a rendkívüli veszélyre.

Ezt az önkormányzatnak kellett volna megcsinálni, így aztán helyettük is cselekedtünk, amikor kihelyeztük ezeket a figyelemfelkeltő táblákat – hangsúlyozta a helyi Fidelitas elnöke, aki hozzátette: korábban csak a Normafa környékén és az erdős részeken lehetett találkozni vaddisznókkal, mostanra már a távolabbi, lakott területeket is elfoglalták a veszélyes vadállatok.

– Gyakran hallani, hogy rátámadtak állatokra, emberekre, sétálókra. Szerencsére nem történt komoly tragédia, de ezt nem is szeretnénk megvárni. Saját magam tapasztaltam, hogy az autónkat körbevették a vaddisznók, hozzá sem tudunk férni, mert ha a közelükbe megyünk, sajnos, támadnak. Főleg ha a kicsinyeiket védik. Nem könnyű megoldani a helyzetet, ráadásul mi ellenzékből nem is tudunk érdemben intézkedni – húzta alá Gulezda Dominik, aki kitért arra:

korábban voltak vaddisznóbefogások, ám a közelmúltban ez nem volt jellemző, ezért az állatok túlszaporodtak és ellepték a lakott területeket.

A vadállatok élelem után kutatva a temetőbe és magánkertekbe törnek be, széttúrnak mindent, a lakók pedig tehetetlenek. Eddig semmit sem tett a XII. kerületi önkormányzat, most talán valamennyit sikerül gyéríteni, de már túl későn. A jelenlegi kutyapártos önkormányzati vezetés azt közölte, hogy egy humánusabb módszert támogat: szakemberek segítségével csoportosan fogják be és altatják el az állatokat. Ennek hatását talán a téli hónapokban lehet majd érezni, addig pedig marad a fokozott óvatosság a lakosság részéről.