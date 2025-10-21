Soha nem volt ennyire fontos a Békemenet, ez a menet ténylegesen arról szól, hogy legyen béke a világban

– Egy héttel ezelőtt hétfő reggel indítottuk el azt az online aláírásgyűjtést, petíciót, aminek Nem a mi háborúnk a címe. Ezzel a petícióval szeretnénk felhívni a figyelmet arra a borzasztó kijelentésre, amit Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője mondott, aki berántaná a magyar fiatalokat az ukrán háborúba. A petícióval mi arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy veszélyes ilyen szempontból a Tisza Párt szakértőjének a kijelentése, hiszen az ukrán háború az nem a mi háborúnk – mondta el lapunknak Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Forrás: Facebook)

Kiemelte,

mi magyar fiatalok nem fogunk meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért, és ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet ennek az ügynek a fontosságára.

Mohácsy szerint a Fidesz–KDNP politikai közössége nagyon sokat dolgozott azon Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével, hogy béke legyen. Az aláírásgyűjtésről kiemelte, egyenlőre az online térre helyezik a fókuszt.