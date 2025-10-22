Ankét Feróval – Petikére és haverjaira vonatkozik az ellenzéki mag gyülekezete + videó

Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője a békemenetről, az ellenzék magatartásáról is megkérdezte Ferót, természetesen most sem maradt ki Magyar Péter, aki azt akarja bizonyítani, hogy ő az új Orbán Viktor. Szokás szerint a kommunisták is szóba kerültek, valamint vaskos mondatok hangzottak el podcastműsorunkban a jelenlegi ellenzékkel, illetve a pedofíliával kapcsolatban.

Huth Gergely azzal indította a beszélgetést, hogy korábban voltak hivatásos rettegők, vajon ezzel most hogy állunk? Nagy Feró nem retteg semmitől, sőt, kiemelte, hogy mennyire családias volt a hétvégi zánkai találkozó, ahol viccesen, amikor kérdésekhez került a sor, úgy mutatkozott be: Nagy Ferenc vagyok Őrbottyánból, amely derültséget váltott ki a közönségből. Lázár János minisztertől azt kérdezte, milyen nehéz talpon állni, amikor járja a vidéket, közben kormánytagként dolgozik, ezt hogy bírja? A választ részletesen kifejtette adásunkban.

Rátértek a miniszterelnök zánkai beszédére, ahol az ellenzék kemény magjáról is szó esett. Vajon van -e bennük sötét erő? Feró szerint nagyon bátor volt Orbán Viktor, mert ahogy a Beatrice frontembere fogalmazni szokott, a Tisza Párt kemény magja a szellős agyúak gyülekezete, akiknek mindegy, hogy ki, de ne Orbán Viktor vezesse az országot. Hozzátette, ha őt magát lehülyézik, az nem érdekli, majd toltak egy rövid szövegértelmezési segédletet az ellenzéki sajtónak is.

Átfordultak arra is, hogy az ellenzéki mag gyülekezete nem a teljes magyar ellenzékre vonatkozik, hanem Magyar Péter közvetlen környezetére, ahol véleményük szerint nincsenek politikailag értelmes és használható emberek.

Kitértek arra is, hogy miként és hogyan szeretne a Tisza-vezér az új Orbán Viktor lenni, de nem maradt ki Magyar Péter hű csatlósa Ruszin-Szendi Romulusz sem az adásból, ahogy a Momentum képviselője sem, aki trágár módon viselkedett az Országgyűlésben, de a pedofilokkal kapcsolatos törvénymódosítás lehetőségéről is komoly gondolatokat fogalmaztak meg.

Az adás fő üzenete az volt, hogy a békemeneten mindenki legyen ott, mert most ez a legfőbb üzenet a világnak.