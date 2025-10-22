Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

Fesztivál Akadémia BudapestKelemen BarnabásKokas Katalinjubileumi koncert

Magyar és román jubileumot ünnepelnek

A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész-házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) idén ünnepelte tizedik évfordulóját. 2025 azonban nemcsak a FAB, hanem stratégiai partnere, a romániai SoNoRo életében is mérföldkő, hiszen a Razvan Popovici brácsaművész által vezetett partnerfesztivál idén ünnepli húszéves fennállását. A dupla jubileumot a fesztiválok művészei nemzetközi koncertsorozattal ünneplik, amelynek következő állomása a Zeneakadémia.

Munkatársunktól
2025. 10. 22. 14:21
A FAB egyik korábbi koncertje a Zeneakadémián Fotó: Posztós János
A SoNoRo zenei eseménysorozat és egyben szellemi közösség, művészi vízió is. Az idei Román rapszódia címet viselő jubileumi program visszatekintés az elmúlt két évtizedre, ugyanakkor új perspektívákat is kínál a klasszikus zene befogadásához. A SoNoRo a zenei programokat tovább gazdagítja az építészet, a film, a fotográfia, az irodalom, a pszichológia, a tánc és a színház eszközeivel, formabontó, kísérletező és játékos szellemiséget hoz a romániai és egyúttal az európai kamarazenei életbe is, amelyet most a közönség Budapesten is megtapasztalhat a Zeneakadémia nagytermében október 25-én este 19 órakor.

jubileum
Razvan Popovici brácsaművész is fellép a jubileumi koncerten. Fotó: Felvégi Andrea

Dupla jubileumot ünnepelnek

A jubileumi események résztvevői között a SoNoRo művészközösségének tagjai szerepelnek, köztük magyar részről a FAB alapítói, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, akik rendszeres fellépői és barátai a fesztiválnak, ahogy a SoNoRo művészeti vezetője Razvan Popovici is visszatérő vendége a FAB fesztiváljainak.

A koncertprogram a XX. század első felének gazdag közép-európai kamarazenei hagyományát idézi meg. Enescu lírai szépségű Távoli szerenádja bensőséges hangulatot teremt, amelyet Fauré késői, már-már szimbolikus mélységeket érintő d-moll zongoratriója követ. A román származású Enescu népi motívumokkal átszőtt, elementáris erejű 1. román rapszódiájának zongoranégyesre készült változata a folklór és a koncerttermi tradíció összefonódását mutatja.

A szünet után Bartók ritkán hallható, különleges hangszer-összeállítású Kontrasztok című műve a magyar és balkáni népzenei ihletés friss, ritmikus energiáit szólaltatja meg. A koncertet Dohnányi lendületes, romantikus ihletésű, mégis modern érzékenységű 1. zongoraötöse zárja, amely a kamarazenei irodalom egyik ragyogó darabja. A program a régió zeneszerzőinek sokszínűségét és a kamarazene gazdag kifejezésvilágát tárja a hallgató elé olyan neves művészekkel a színpadon, mint Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Razvan Popovici, Justus Grimm, Diana Ketler és Thorsten Johanns.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

