Bartók Béla a magyarság legnagyobb alkotóművésze, akit követnie kellene egész Európának

A világ zenei életének figyelme Magyarországra és Bartók Bélára irányult szeptember végén, amikor a Concerto Budapest nagyszabású Bartók-ünneppel nyitotta meg új évadát. A zeneszerző halálának nyolcvanadik évfordulója előtt tisztelgő fesztivál nemcsak zenei esemény volt, hanem egyfajta kulturális üzenet is – erről is beszélt lapunknak Keller András Kossuth- és Prima Primissima-díjas hegedűművész, karmester, a zenekar főzeneigazgatója.

Petrovics Gabriella
2025. 10. 21. 5:35
Balázs János zongoraművész és Keller András karmester a Bartók-ünnep egyik koncertjén Fotó: Felvégi Andrea
A Bartók-ünnepen a hazai zenei élet legkiválóbb szólistái léptek színpadra a Budapest Music Centerben két, a Zeneakadémia Nagytermében négy telt házas hangversenyen. A magyar és nemzetközi közönség Bartók Béla életművének szinte teljes keresztmetszetét hallhatta a ritkán előadott kamaraművektől a monumentális szimfonikus remekművekig. Különleges pillanat volt, amikor először hangzott el két nap alatt Bartók összes versenyműve a Concerto Budapest, valamint olyan neves zeneművészek közreműködésével, mint Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Balázs János, Berecz Mihály, Perényi Miklós, Ránki Fülöp vagy Szűcs Máté. A vokális művek közül pedig igazi ritkaságként csendült fel A falun című kórusmű az Angelika Leánykar előadásában, valamint A kékszakállú herceg vára Sebestyén Miklós és Horti Lilla szólójával.

Bartók
Keller András hiszi, hogy a Bartók-fesztiválnak van egy olyan üzenete a zenén túl, a zene által, amely valójában egy nemzeti felhívás. Fotó: Cseke Csilla

A Bartók-ünnep világszerte kétszázhetvenezer emberhez jutott el csak a fesztivál hétvégéjén

A fesztiválon a magyar művészek három generációja volt jelen. Keller András elmondása szerint mindenki azt érezte, hogy egy olyan összefogás történt, ami túlmutat egy egyszerű zenei fesztiválon.

Szükségünk van igazi példaképekre, akiknek a segítségével képesek lehetünk a megújulásra nemzetként és nemzeti szellemünkben egyaránt. Bartók Béla a magyarság legnagyobb alkotóművésze, akit követnünk kellene, nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem egész Európának. Ezért is neveztem a nemzetközi közvetítésben a Bartók-ünnepet Bartók Festival – Bartók for Europe-nak, hiszen Bartók művészete ma is összeköti Európát a testvériség mentén

– mutatott rá.

Személyesen mintegy háromezer néző vett részt szeptember 26. és 28. között a Bartók-ünnepen, mely a Mol – Új Európa Alapítvány támogatásával az amerikai központú The Violin Channel élő és csúsztatott élő közvetítéseinek, valamint azok megosztásainak köszönhetően világszerte kétszázhetvenezer emberhez jutott el csak a fesztivál hétvégéjén.

Emellett a fesztivál két esti hangversenyét műsorára tűzi a 190 országban elérhető Medici TV és öt éven át műsorán tartja a legjelentősebb zenei intézményekkel együttműködő, nyolcvanmillió előfizetővel rendelkező Mezzo TV. A közvetítés nem pusztán dokumentálja az előadásokat, hanem a különleges képi világnak köszönhetően közelebb viszi a közönséget Bartók zenéjének drámaiságához és intenzitásához, így azok is átélhetik a koncertek adta élményt, akik nem lehettek jelen a helyszínen.

– Bartók Béla megmutatta, hogyan lehet úgy európai zenét alkotni, hogy közben a magyar nemzeti zene minden jellegzetességét megőrzi. Bartók zenei nyelvében benne van a közép-európai népek életének több száz éves lenyomata – magyarázta Keller András, aki a fesztivállal azt szerette volna megmutatni a közönségnek, hogy milyen őszinte és egyenes Bartók zenéje, és milyenek vagyunk mi, magyarok valójában.

Keller András szerint 

Európa és a világ ma uniformizálódik, idegen divatokat követünk, és közben elveszítjük a saját karakterünket, identitásunkat. A szórakoztatóipar a perifériára szorította a művészetet, azonban az emberek szíve és a lelke csak igazi dolgokkal érhető el. A művészet hivatása az emberiség felemelése, ezért nem mindegy, hogy egy nemzet életében a szórakoztatóipar és az igazi művészet milyen arányban jut el a közönséghez.

A Concerto Budapest Bartók-ünnepe nemcsak kiemelkedő művészi esemény volt, hanem széles közönséget megszólító közösségi élmény is, amely a zenekar és a szólisták páratlan összefogásában megmutatta az európai Magyarország legszebb arcát. A nemzetközi sajtó és a világ vezető zenei csatornái – magyarországi élő koncertekkel, magyar művészek közreműködésével egyedülálló módon – Bartók Béla életművére irányították a figyelmet.

Hiszem, hogy a Bartók-fesztiválnak van egy olyan üzenete a zenén túl, a zene által, amely valójában egy nemzeti felhívás, hogy megtaláljuk a közös origónkat, fáklyánkat, vezéreszményünket. Hiszem, hogy a nemzeti közös pontunk Bartók Béla, akinek a művészetével, eszményével egy nemzeti megújulást érhetünk el. Öröm, hogy a Bartók Festival – Bartók for Europe világszerte több százezer nézőhöz juthatott el már eddig is, és bízom benne, hogy folytathatjuk ezt a missziót

– foglalta össze.

 

 

Csépányi Balázs
