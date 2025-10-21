Bartók Béla a magyarság legnagyobb alkotóművésze, akit követnie kellene egész Európának

A Bartók-ünnepen a hazai zenei élet legkiválóbb szólistái léptek színpadra a Budapest Music Centerben két, a Zeneakadémia Nagytermében négy telt házas hangversenyen. A magyar és nemzetközi közönség Bartók Béla életművének szinte teljes keresztmetszetét hallhatta a ritkán előadott kamaraművektől a monumentális szimfonikus remekművekig. Különleges pillanat volt, amikor először hangzott el két nap alatt Bartók összes versenyműve a Concerto Budapest, valamint olyan neves zeneművészek közreműködésével, mint Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Balázs János, Berecz Mihály, Perényi Miklós, Ránki Fülöp vagy Szűcs Máté. A vokális művek közül pedig igazi ritkaságként csendült fel A falun című kórusmű az Angelika Leánykar előadásában, valamint A kékszakállú herceg vára Sebestyén Miklós és Horti Lilla szólójával.

Keller András hiszi, hogy a Bartók-fesztiválnak van egy olyan üzenete a zenén túl, a zene által, amely valójában egy nemzeti felhívás. Fotó: Cseke Csilla

A Bartók-ünnep világszerte kétszázhetvenezer emberhez jutott el csak a fesztivál hétvégéjén

A fesztiválon a magyar művészek három generációja volt jelen. Keller András elmondása szerint mindenki azt érezte, hogy egy olyan összefogás történt, ami túlmutat egy egyszerű zenei fesztiválon.

Szükségünk van igazi példaképekre, akiknek a segítségével képesek lehetünk a megújulásra nemzetként és nemzeti szellemünkben egyaránt. Bartók Béla a magyarság legnagyobb alkotóművésze, akit követnünk kellene, nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem egész Európának. Ezért is neveztem a nemzetközi közvetítésben a Bartók-ünnepet Bartók Festival – Bartók for Europe-nak, hiszen Bartók művészete ma is összeköti Európát a testvériség mentén

– mutatott rá.

Személyesen mintegy háromezer néző vett részt szeptember 26. és 28. között a Bartók-ünnepen, mely a Mol – Új Európa Alapítvány támogatásával az amerikai központú The Violin Channel élő és csúsztatott élő közvetítéseinek, valamint azok megosztásainak köszönhetően világszerte kétszázhetvenezer emberhez jutott el csak a fesztivál hétvégéjén.

Emellett a fesztivál két esti hangversenyét műsorára tűzi a 190 országban elérhető Medici TV és öt éven át műsorán tartja a legjelentősebb zenei intézményekkel együttműködő, nyolcvanmillió előfizetővel rendelkező Mezzo TV. A közvetítés nem pusztán dokumentálja az előadásokat, hanem a különleges képi világnak köszönhetően közelebb viszi a közönséget Bartók zenéjének drámaiságához és intenzitásához, így azok is átélhetik a koncertek adta élményt, akik nem lehettek jelen a helyszínen.