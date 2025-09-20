Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Concerto BudapesthangversenyünnepBartók BélaKeller András

Három napon át Bartók Bélát ünnepli a Concerto Budapest

Bartók-ünneppel nyitja az évadot a Concerto Budapest szeptember 26. és 28. között a Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben (BMC). A kamaraműveket, versenyműveket, vokális kompozíciókat és szimfonikus műveket felvonultató program a Bartók-életmű keresztmetszetét mutatja be Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima díjas művészek előadásában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 6:03
A Concerto Budapest egyik koncertje a Zeneakadémia nagytermében Fotó: Felvégi Andrea
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bartók-ünnepen megszólal a szerző összes versenyműve mások mellett Balázs János, Baráti Kristóf, Berecz Mihály, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Ránki Fülöp, Szűcs Máté és a Keller Quartet előadásában.

Bartók
A Keller Quartet is fellép a Bartók-ünnepen (Fotó: Mudra László)

A Bartók-életmű keresztmetszetét ismerheti meg a közönség

Keller András a Bartók-ünnep apropóján úgy fogalmazott:

Most fordul elő először Magyarországon, hogy Bartók Béla összes versenyműve elhangzik két nap alatt, kiemelkedő Bartók-előadók közreműködésével. Azt szeretném remélni, hogy Bartók gondolatait és Bartók szellemét a művek szólistái és a zenekar folyamatos párbeszéde révén intenzíven tudjuk megidézni mindannyiunk számára. Ezek a művek végigkísérik valamennyi alkotói korszakát, így egy teljes Bartók pályakép tárulhat elénk.

 

A fesztivál nyitóeseménye a BMC-ben megrendezett kamaraest, amely Bartók emblematikus kamaraműveire irányítja a figyelmet Keller András, Klenyán Csaba, Berecz Mihály és a Keller Quartet közreműködésével.

A hangversenyen a Kontrasztok című klarinét–hegedű–zongora trió mellett elhangzik a 2. hegedű–zongora szonáta és az 5. vonósnégyes.

A Bartók-ünnep második napja két koncerttel várja a közönséget a Zeneakadémián. Délelőtt az 1. zongoraverseny, a Rakos Miklós által rekonstruált Brácsaverseny és a 2. hegedűverseny hangzik el Ránki Fülöp, Szűcs Máté és Kelemen Barnabás szólójával.

Az esti koncerten a Falun című öttételes népdalciklusa az Angelica Leánykar előadásában, A kékszakállú herceg vára című opera Vörös Szilvia és Sebestyén Miklós énekes szólójával hallható.

A fesztivál harmadik napjának délelőttjén Baráti Kristóf előadásában csendül fel az 1. hegedűverseny, valamint a virtuóz, népzenei ihletésű 2. rapszódia hegedűre és zenekarra Kelemen Barnabás vezényletével. Ezt követően Berecz Mihály és Ránki Fülöp szólójával hangzik el a Versenymű két zongorára és zenekarra, Fábry Boglárka és Csepeli Bence ütőhangszeres művészek közreműködésével. A koncert második felének karmestere Baráti Kristóf lesz.

A Bartók-ünnep záróestjén Keller András vezényletével Perényi Miklós és Berecz Mihály lép színpadra. A koncert programja Bartók utolsó nagy műveinek esszenciáját mutatja.

A hangversenyt a Brácsaverseny Perényi Miklós által kidolgozott csellóváltozata nyitja, ezt követi a Pásztory Dittának ajánlott 3. zongoraverseny. A koncertet és egyben a programsorozatot Bartók szimfonikus kompozíciója, az Amerikában írt nagyzenekari versenymű, a Concerto zárja. A mű nemcsak a bartóki életmű, hanem az egész XX. századi zene egyik legjelentősebb alkotása.

A Magyar kincsek Bartók-ünneppel a Concerto Budapest szeretné ráirányítani a figyelmet Bartók élő szellemi örökségére, hangsúlyozva az európaiság gondolatát megalkotó művész útmutatását, amely világosan kijelöli a magyarság helyét Európában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyilkosság

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Bayer Zsolt avatarja

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu