Három napon át Bartók Bélát ünnepli a Concerto Budapest

A Bartók-ünnepen megszólal a szerző összes versenyműve mások mellett Balázs János, Baráti Kristóf, Berecz Mihály, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Ránki Fülöp, Szűcs Máté és a Keller Quartet előadásában.

A Keller Quartet is fellép a Bartók-ünnepen (Fotó: Mudra László)

A Bartók-életmű keresztmetszetét ismerheti meg a közönség

Keller András a Bartók-ünnep apropóján úgy fogalmazott:

Most fordul elő először Magyarországon, hogy Bartók Béla összes versenyműve elhangzik két nap alatt, kiemelkedő Bartók-előadók közreműködésével. Azt szeretném remélni, hogy Bartók gondolatait és Bartók szellemét a művek szólistái és a zenekar folyamatos párbeszéde révén intenzíven tudjuk megidézni mindannyiunk számára. Ezek a művek végigkísérik valamennyi alkotói korszakát, így egy teljes Bartók pályakép tárulhat elénk.

A fesztivál nyitóeseménye a BMC-ben megrendezett kamaraest, amely Bartók emblematikus kamaraműveire irányítja a figyelmet Keller András, Klenyán Csaba, Berecz Mihály és a Keller Quartet közreműködésével.

A hangversenyen a Kontrasztok című klarinét–hegedű–zongora trió mellett elhangzik a 2. hegedű–zongora szonáta és az 5. vonósnégyes.

A Bartók-ünnep második napja két koncerttel várja a közönséget a Zeneakadémián. Délelőtt az 1. zongoraverseny, a Rakos Miklós által rekonstruált Brácsaverseny és a 2. hegedűverseny hangzik el Ránki Fülöp, Szűcs Máté és Kelemen Barnabás szólójával.

Az esti koncerten a Falun című öttételes népdalciklusa az Angelica Leánykar előadásában, A kékszakállú herceg vára című opera Vörös Szilvia és Sebestyén Miklós énekes szólójával hallható.

A fesztivál harmadik napjának délelőttjén Baráti Kristóf előadásában csendül fel az 1. hegedűverseny, valamint a virtuóz, népzenei ihletésű 2. rapszódia hegedűre és zenekarra Kelemen Barnabás vezényletével. Ezt követően Berecz Mihály és Ránki Fülöp szólójával hangzik el a Versenymű két zongorára és zenekarra, Fábry Boglárka és Csepeli Bence ütőhangszeres művészek közreműködésével. A koncert második felének karmestere Baráti Kristóf lesz.

A Bartók-ünnep záróestjén Keller András vezényletével Perényi Miklós és Berecz Mihály lép színpadra. A koncert programja Bartók utolsó nagy műveinek esszenciáját mutatja.

A hangversenyt a Brácsaverseny Perényi Miklós által kidolgozott csellóváltozata nyitja, ezt követi a Pásztory Dittának ajánlott 3. zongoraverseny. A koncertet és egyben a programsorozatot Bartók szimfonikus kompozíciója, az Amerikában írt nagyzenekari versenymű, a Concerto zárja. A mű nemcsak a bartóki életmű, hanem az egész XX. századi zene egyik legjelentősebb alkotása.