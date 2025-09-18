Istenes versekkortárs költészetIstenkönyvrecenzióversmegzenésítésirodalom

Így gondolkodik Istenről a mai kor százharminc költője

Százharminc kortárs magyar költő mintegy háromszáz versét olvashatjuk Istenről a Reménytövis – Kortárs keresztény versantológiában, amely a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg. A Kisfaludy Zsófia által szerkesztett, hiánypótló válogatást átszövi a remény, az odafordulás, az alázat, a hit és a szeretet. E vaskos kötetet úgy érdemes kézbe venni, mint a Bibliát: időről időre.

Petrovics Gabriella
2025. 09. 18. 16:50
Kisfaludy Zsófia színésznő, énekesnő, a Reménytövis című kötet szerkesztője Fotó: Ficsor Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kisfaludy Zsófia színésznő, énekesnő a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramjában arra vállalkozott, hogy összegyűjtse és kötetbe rendezze az elmúlt több mint harminc év istenes verseit, amelyek között sokféle Isten-kép rajzolódik ki, de végül mindig az Isten előtt álló ember kerül a fókuszba.

Isten
A Reménytövis című kötetben istenes verseket olvashatunk

A Reménytövis útmutatást kínál az Istennel való kapcsolatkereséshez

A szerkesztő a Jóistentől kapta az ihletet az emberfeletti munkához, hogy olvasson és gyűjtsön kortárs istenes verseket. A kötetnek igazán jót tett, hogy nem lelkész, teológus vagy irodalmár szempontrendszere alapján állt össze. Kisfaludy Zsófia koncepciója ugyanis az volt, hogy az 1990 és 2022 közötti irodalmi folyóiratokban és saját kötetekben megjelent istenes verseket felkutassa és rendszerezze különböző témakörök szerint, bibliai igék köré csoportosítva. Egy felekezeteken átívelő, reprezentatív összeállítást szeretett volna készíteni, végül egy szubjektív válogatás született. Arra is törekedett, hogy gondolati ívet teremtsen a fejezeteken belül, hogy a versek között legyen valamiféle koherencia.

A Reménytövis betekintést enged abba, miként látja Istent a mai kor százharminc költője, emellett útmutatást kínál az Istennel való kapcsolatkereséshez és őszintén megfogalmazza az emberi gyarlóságból fakadó kérdéseket, kételyeket is.

A kiadványt érdemes lassan olvasni és időről időre fellapozni, ahogy a Bibliát.

A kötet hiánypótló, hiszen még soha nem készült a magyar vallásos keresztény költészetről ilyenfajta válogatás. A szerzők között számos ismert és kevésbé ismert név is feltűnik: Mezey Katalin, Lackfi János, Kányádi Sándor, Csukás István, Ágh István, Buda Ferenc, Jókai Anna, Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna és Turczi István költészetét nem kell bemutatni, de akad a kötetben olyan költő is, mások mellett Bodnár Éva, Polgár Anikó, Vesztergom Andrea, Zsirai László, akinek a költészetéről keveset tudunk. Ahogy újra és újra lapozgatjuk a könyvet, hamar rájövünk, hogy rengeteg olyan istenes verset tartalmaz, amit nem ismerünk, és talán az olvasók többsége sem ismer. Éppen ezért a Reménytövis nagy erénye, hogy azokat a verseket gyűjtötte össze, amelyekre nem figyeltünk oda az elmúlt évtizedekben.

Steinbach József református lelkipásztor, püspök ajánlójában megfogalmazta legfontosabbat:

Ez a kötet arra késztet, hogy újra felfedezzük a verset, az irodalmat, a művészetek, a bölcseletek éltető isteni ajándékát egy durva, önző, haszonelvű, erőfitogtató, elhidegülő és elgépiesedő világban. […] Ez a kötet megállni késztet, önvizsgálatra hív, alázatra tanít, az elégtelenség érzetére nevel, majd felemel, szelídít, érzékenyít, krisztusivá formál. […] Ez a kötet jobb emberré formál, keresőket kézen foghat, kétkedőket gyógyíthat, csüggedőket vigasztalhat, odavezethet Isten szeretetéhez, elmélyítheti hitünket; ha pedig jobb emberekké leszünk, akkor életünk olyan gyümölcsöket terem, amely másokat táplál, és nem erővel vagy hatalommal, hanem krisztusi lelkülettel merészelünk jelen lenni ebben a világban, az örök élet tágasságában.

A versantológia különlegessége továbbá, hogy harminckét versből hangfelvétel készült tizenhat neves színművész előadásában, melyek a Remenytovis.hu oldalon meghallgathatók. Valamint 

a könyvből készült egy hatvan perces zenés versfüzér is Kisfaludy Zsófia és Barkó Laura előadásában, mely legközelebb az Ars Sacra fesztivál részeként, péntek este 19 órakor a Budapesti Szilágyi Dezső téri református templomban tekinthető meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu