Így gondolkodik Istenről a mai kor százharminc költője

Kisfaludy Zsófia színésznő, énekesnő a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramjában arra vállalkozott, hogy összegyűjtse és kötetbe rendezze az elmúlt több mint harminc év istenes verseit, amelyek között sokféle Isten-kép rajzolódik ki, de végül mindig az Isten előtt álló ember kerül a fókuszba.

A Reménytövis című kötetben istenes verseket olvashatunk

A Reménytövis útmutatást kínál az Istennel való kapcsolatkereséshez

A szerkesztő a Jóistentől kapta az ihletet az emberfeletti munkához, hogy olvasson és gyűjtsön kortárs istenes verseket. A kötetnek igazán jót tett, hogy nem lelkész, teológus vagy irodalmár szempontrendszere alapján állt össze. Kisfaludy Zsófia koncepciója ugyanis az volt, hogy az 1990 és 2022 közötti irodalmi folyóiratokban és saját kötetekben megjelent istenes verseket felkutassa és rendszerezze különböző témakörök szerint, bibliai igék köré csoportosítva. Egy felekezeteken átívelő, reprezentatív összeállítást szeretett volna készíteni, végül egy szubjektív válogatás született. Arra is törekedett, hogy gondolati ívet teremtsen a fejezeteken belül, hogy a versek között legyen valamiféle koherencia.

A Reménytövis betekintést enged abba, miként látja Istent a mai kor százharminc költője, emellett útmutatást kínál az Istennel való kapcsolatkereséshez és őszintén megfogalmazza az emberi gyarlóságból fakadó kérdéseket, kételyeket is.

A kiadványt érdemes lassan olvasni és időről időre fellapozni, ahogy a Bibliát.

A kötet hiánypótló, hiszen még soha nem készült a magyar vallásos keresztény költészetről ilyenfajta válogatás. A szerzők között számos ismert és kevésbé ismert név is feltűnik: Mezey Katalin, Lackfi János, Kányádi Sándor, Csukás István, Ágh István, Buda Ferenc, Jókai Anna, Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna és Turczi István költészetét nem kell bemutatni, de akad a kötetben olyan költő is, mások mellett Bodnár Éva, Polgár Anikó, Vesztergom Andrea, Zsirai László, akinek a költészetéről keveset tudunk. Ahogy újra és újra lapozgatjuk a könyvet, hamar rájövünk, hogy rengeteg olyan istenes verset tartalmaz, amit nem ismerünk, és talán az olvasók többsége sem ismer. Éppen ezért a Reménytövis nagy erénye, hogy azokat a verseket gyűjtötte össze, amelyekre nem figyeltünk oda az elmúlt évtizedekben.