Élet Elvis után – új életrajzi kötete jelenik meg Priscilla Presley-nek, amiben megrendítő részleteket árul nem mindennapi életéről

„A lelke már nem volt ott” – mondta Priscilla Presley a People magazinnak adott exkluzív interjúban, arra a megrázó pillanatra utalva, amikor Lisa Marie-t levették a lélegeztetőgépről.

A Presley család (Fotó: Bettmann)

Az amerikai színésznő az utolsó pillanatig a lánya mellett volt. Lisa Marie 2023-ban, 54 évesen hunyt el a kórházban egy bariátriai műtét után kialakult vékonybélelzáródás következtében.

Két évvel lánya halála után Priscilla még mindig érzi a veszteség súlyát, mint fogalmazott, az egész család számára nehéz ez a tragédia.

Ez volt életem második legszomorúbb napja, Elvis elvesztése után

– mondja Priscilla a People magazinnak.

Sok időnek kellett eltelnie, mire meg tudtam békélni azzal, hogy Lisa nincs többé.

Lisa Marie-t volt férje, Danny Keough találta meg eszméletlenül az otthonában, ő hívta fel Priscillát is, hogy siessen a kórházba.

„Egész nap ott voltunk” – meséli Priscilla. „Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették. Órákig vártunk, reménykedtünk és imádkoztunk, amíg be nem jött az orvos, és azt mondta: Priscilla, nagyon sajnálom, de elment. Egyszerűen nem tudtuk elhinni – nem akartuk elhinni.”

Priscilla eddig ismeretlen részleteket árul el memoárjában az Elvis Presley-hez fűződő kapcsolatáról

Priscilla Presley új könyvének borítója