Élet Elvis után – új életrajzi kötete jelenik meg Priscilla Presley-nek, amiben megrendítő részleteket árul nem mindennapi életéről

Életrajzi könyvében Priscilla Presley részletesen mesél arról a szívszorító pillanatról is, amikor lányát, Lisa Marie-t levették a lélegeztetőgépről. De a 80 éves amerikai színésznő feltárja azoknak a zűrzavaros éveknek az eseményeit is, amelyeket az 1977-ben 42 évesen elhunyt exférje, Elvis Presley halála után élt át.

„A lelke már nem volt ott” – mondta Priscilla Presley a People magazinnak adott exkluzív interjúban, arra a megrázó pillanatra utalva, amikor Lisa Marie-t levették a lélegeztetőgépről.

Elvis Presley and his wife, Priscilla, prepare to leave the hospital with their new daughter, Lisa Marie. Memphis, Tennessee, February 5, 1968.
A Presley család (Fotó: Bettmann)

Az amerikai színésznő az utolsó pillanatig a lánya mellett volt. Lisa Marie 2023-ban, 54 évesen hunyt el a kórházban egy bariátriai műtét után kialakult vékonybélelzáródás következtében. 

Két évvel lánya halála után Priscilla még mindig érzi a veszteség súlyát, mint fogalmazott, az egész család számára nehéz ez a tragédia. 

Ez volt életem második legszomorúbb napja, Elvis elvesztése után

– mondja Priscilla a People magazinnak.

Sok időnek kellett eltelnie, mire meg tudtam békélni azzal, hogy Lisa nincs többé.

Lisa Marie-t volt férje, Danny Keough találta meg eszméletlenül az otthonában, ő hívta fel Priscillát is, hogy siessen a kórházba.

„Egész nap ott voltunk” – meséli Priscilla. „Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették. Órákig vártunk, reménykedtünk és imádkoztunk, amíg be nem jött az orvos, és azt mondta: Priscilla, nagyon sajnálom, de elment. Egyszerűen nem tudtuk elhinni – nem akartuk elhinni.”

Priscilla eddig ismeretlen részleteket árul el memoárjában az Elvis Presley-hez fűződő kapcsolatáról

Priscilla Presley új könyvének borítója

A világszerte szeptember 23-án megjelenő Softly, as I Leave You: Life After Elvis (Csendesen elhagylak téged: Élet Elvis után) című új önéletrajzi kötetében sok mindent elárul azokról a zűrzavaros évekről is, amelyeket az 1977-ben 42 évesen elhunyt exférje, Elvis Presley halála után élt át.

 

 

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

