Élet Elvis után – új életrajzi kötete jelenik meg Priscilla Presley-nek, amiben megrendítő részleteket árul nem mindennapi életéről

„A lelke már nem volt ott” – mondta Priscilla Presley a People magazinnak adott exkluzív interjúban, arra a megrázó pillanatra utalva, amikor Lisa Marie-t levették a lélegeztetőgépről.
Az amerikai színésznő az utolsó pillanatig a lánya mellett volt. Lisa Marie 2023-ban, 54 évesen hunyt el a kórházban egy bariátriai műtét után kialakult vékonybélelzáródás következtében.
Két évvel lánya halála után Priscilla még mindig érzi a veszteség súlyát, mint fogalmazott, az egész család számára nehéz ez a tragédia.
Ez volt életem második legszomorúbb napja, Elvis elvesztése után
– mondja Priscilla a People magazinnak.
Sok időnek kellett eltelnie, mire meg tudtam békélni azzal, hogy Lisa nincs többé.
Lisa Marie-t volt férje, Danny Keough találta meg eszméletlenül az otthonában, ő hívta fel Priscillát is, hogy siessen a kórházba.
„Egész nap ott voltunk” – meséli Priscilla. „Lisa nem lélegzett, ezért lélegeztetőgépre tették. Órákig vártunk, reménykedtünk és imádkoztunk, amíg be nem jött az orvos, és azt mondta: Priscilla, nagyon sajnálom, de elment. Egyszerűen nem tudtuk elhinni – nem akartuk elhinni.”
Priscilla eddig ismeretlen részleteket árul el memoárjában az Elvis Presley-hez fűződő kapcsolatáról
A világszerte szeptember 23-án megjelenő Softly, as I Leave You: Life After Elvis (Csendesen elhagylak téged: Élet Elvis után) című új önéletrajzi kötetében sok mindent elárul azokról a zűrzavaros évekről is, amelyeket az 1977-ben 42 évesen elhunyt exférje, Elvis Presley halála után élt át.