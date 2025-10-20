Sokan még mindig nem tudják, mi az a cigányzene, most rendet teszünk a fejekben

– Nem mindennapi jelenet zajlott a Fővárosi Közgyűlés szeptember 24-i ülésén, zenésztársaival bevonult a képviselők közé, és az ülésterem közepén kezdtek muzsikálni. Ezzel elsődleges céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a magyar kultúra részét képező cigányzene fontosságára. Eredményes volt a geg, a közgyűlés ugyanis egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, amely a Budapesti Cigányzenekar létrehozását szorgalmazza. Mit jelent önöknek, hogy zöld utat kapott a javaslat?

Fehér István prímás szerint új esélyt kapott a cigányzene műfaja (Fotó: Kurucz Árpád)

– Valami olyasmi történt az életünkben, ami már nagyon régóta váratott magára. Új esélyt kapott a szakmánk. Az elmúlt 30-40 évben átértékelődött a cigányzene, kisebbségi kérdésként kezelik, ugyanakkor nem árt tudni, hogy a cigányzene, azaz a cigányok által játszott zene a magyar kultúra szerves része. Azt gondoltuk, hogy a főváros közgyűlése – ahol minden párt képviselteti magát – alkalmas helyszín lehet arra, hogy az üzenetünket megfogalmazzuk. Az éttermi muzsikálás mindenkié, minden magyar emberhez szól. Az olyan nóták, mint az Akácos út vagy a Cserebogár minden magyar embernek kell, hogy jelentsen valamit. Elsősorban érzéseket, hiszen a magyar ember köztudottan sírva vigad.

A cigányzene ugyanúgy, mint a magyar nyelv vagy a magyar ételek, a sajátunk, legfontosabb kulturális értékeink egyike.

Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egyöntetűen rábólintottak a kezdeményezésre. A legnagyobb vágyam az, hogy az eltűnőben lévő cigány muzsikus szakma újra méltó helyére kerüljön.

– A Budapesti Cigányzenekar a főváros hivatalos reprezentatív zenekaraként működik majd, ez pontosan mit jelent? Milyen eseményeken hallhatjuk a zenekart?

– Fontos elmondanom, hogy mi nem szeretnénk a konkurenciája lenni olyan zenekaroknak, mint például a negyven éve töretlenül sikeres 100 Tagú Cigányzenekar. Mi az éttermi cigányzenét, a magyar nótát, a csárdást szeretnénk újra felvirágoztatni. A Budapesti Cigányzenekar fő célja az, hogy minden olyan rendezvényen, itthon és külföldön egyaránt, ahol Budapestről, a magyar értékekről, a zenei világunkról szó van, megjelenjünk és muzsikáljunk, a kisebb rendezvényektől egészen a világfesztiválokig. Képviselve mindazt, amit a világnak Magyarország és a fővárosunk jelent. Minket külföldön Puskásról, a paprikáról, a gulyásról és a csárdásról ismernek. A magyar cigányzenészek – Lakatos, Járóka, Boros – pedig több kazettát és lemezt adtak el a világban, mint az elmúlt ötven évben megjelent hazai popzenészek összességében.