Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

migránsNémetországillegális bevándorlásterrortámadásterrorcselekményIszlám Államrobbanószerkezet

Terrortámadásra készült egy szír migráns Németországban

Újabb, az Iszlám Államhoz köthető radikalizálódott migránst állítanak bíróság elé Németországban: a müncheni ügyészség vádat emelt egy szíriai férfi ellen, aki a hatóságok szerint terrorcselekmény elkövetésére készült. A férfi az interneten keresett útmutatókat robbanószerkezetek készítéséhez, és egy éjszakai szórakozóhelyen tervezett támadást végrehajtani.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 15:01
A férfi az interneten keresett útmutatókat robbanószerkezetek készítéséhez Forrás: AFP
A müncheni ügyészség vádat emelt egy szír migráns ellen, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezik, és terrorcselekményt készített elő Németországban – derült ki a vádhatóság szerdai bejelentéséből.

A szír migráns az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezett
A szír migráns az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezett. Fotó: AFP

Az ügyben közreműködő nyomozók szerint a 27 éves férfi – aki a saját vallomása szerint vallási kötelességének tartotta a hitetlenek elleni harcot – tavaly októberben, 

az internetről robbanószerkezetek összeállításáról szóló útmutatókra tett szert, a gyanú szerint azzal a céllal, hogy egy éjszakai szórakozóhelyen vagy más zsúfolt helyen nem hagyományos gyújtó- vagy robbanóeszköz segítségével embereket öljön.

A férfit tavaly decemberben tartóztatták le egy nagyszabású razzián a bajorországi Schweinfurt városában, azóta őrizetben van. 

A házkutatás során a környéken lakó élettársa otthonában bukkantak a robbanószerkezetekkel kapcsolatos útmutatókra, 

jóllehet a hatóságok azt is közölték, nincs konkrét bizonyítékuk arra, hogy a férfi valóban tett volna más egyéb előkészületeket is terrortámadás elkövetésére.

22 October 2025, Brandenburg, Ragow-Merz: A wooded area is cordoned off with police tape. The day before, police had searched the woodland for evidence in the case of Rebecca from Berlin-Neukölln, who had been missing for more than six years. The search is linked to searches on a property where evidence was previously being sought on suspicion of a homicide. Photo: Christophe Gateau/dpa (Photo by Christophe Gateau / dpa Picture-Alliance via AFP)
A nyomozók szerint a 27 éves férfi vallási kötelességének tartotta a hitetlenek elleni harcot. Fotó: AFP

Februárban arról is beszámoltunk, hogy egy afrikai migráns végzett a CDU fiatal politikusával, Christoph Rosenschonnal, ám a sajtó és maga a párt is igyekezett elhallgatni az esetet.

A német bűnügyi statisztikák szerint riasztó mértékben növekedett a csoportos nemi erőszakok száma, tavaly napi két ilyen esetet regisztráltak. A szexuális bűncselekmények jelentős részét migránsok követik el.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

