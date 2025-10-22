Terrortámadásra készült egy szír migráns Németországban

A müncheni ügyészség vádat emelt egy szír migráns ellen, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezik, és terrorcselekményt készített elő Németországban – derült ki a vádhatóság szerdai bejelentéséből.

A szír migráns az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezett. Fotó: AFP

Az ügyben közreműködő nyomozók szerint a 27 éves férfi – aki a saját vallomása szerint vallási kötelességének tartotta a hitetlenek elleni harcot – tavaly októberben,