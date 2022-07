Egy dinasztia tündöklése és bukása

Bár a Radzsapaksza gyakori családnév Srí Lankán, a politika legmagasabb szintjein felbukkant Radzsapakszák nem csupán névrokonok, hanem családtagok is. Valódi politikai dinasztiáról beszélhetünk, hiszen e családtagok egy időben töltötték be az államfői, a miniszterelnöki, a pénzügyminiszteri, a sportminiszteri és a vízgazdálkodás-miniszteri pozíciót, nem beszélve arról, hogy a rokonok között további jelenlegi és egykori parlamenti képviselő is található.

A valaha nagy becsben tartott família 2004 óta játszik meghatározó szerepet az egykori brit gyarmat, Srí Lanka politikai életében. Ekkor lett a dél-ázsiai ország miniszterelnöke Mahinda Radzsapaksza, akit egy évvel később államfőnek választottak, ezt a tisztségét tíz éven keresztül töltötte be. Mahinda és öccse, a hadseregben alezredesi rangig jutó Gotabaja nevéhez fűződik az 1983-ban kirobbant polgárháború lezárása: 2009-ben győzte le a buddhista-szingaléz többséget képviselő nemzeti hadsereg az északi országrészben saját államuk létrehozására lázadást szító, főleg hindu vallású tamilokat.

A dicsőséges hadjárat emlékezete hozhatta vissza a hatalomba a 2019-es választások után a Radzsapakszákat.

Ebben az évben, húsvétvasárnap rázták meg Srí Lankát azok az iszlamista terrormerényletek, amelyekben 269 ember halt meg. Az ország biztonságra vágyott, s ha már Mahinda nem ülhetett újra az államfői székbe, beült helyette Gotabaja, aki aztán Mahindát nevezte ki miniszterelnöknek. Hozzájuk csatlakozott tavaly júliusban öccsük, Bazil, aki már a Mahinda-érában is miniszteri tisztséget töltött be. Ezúttal a pénzügyi tárcát bízták rá, ám elemzők szerint a háttérből már korábban is ő irányította a kormányt, Gotabaja ugyanis a katonai ügyekhez jobban értett, mint a politikához. S hogy teljes legyen a kör: miniszteri tisztséget kapott a korábbi házelnök, Chamal is, a Radzsapaksza fivérek legidősebbike.

Az elmúlt mintegy három évben ennek a családnak a kezében összpontosult a hatalom, egészen mostanáig.

Egy április végén közölt felmérés szerint a megkérdezettek kilencven százaléka végleg eltakarítaná a közéletből a Radzsapaksza fivéreket. A 22 milliós Srí Lanka súlyos devizahiánnyal küzd, akadozik az üzemanyag-, az élelmiszer- és a gyógyszerimport, az ország a függetlenség éve, 1948 óta most éli át a legsúlyosabb gazdasági válságot. A lakosság úgy véli, miközben a Radzsapaksza család bebetonozta a hatalmát, s elburjánzott a korrupció, alkalmatlanságuk gazdasági válságot is előidézett. Szakértők szerint már az 1970-es évek óta rossz irányba halad Srí Lanka, hatalmas adósságokat halmozott fel, a szociális és infrastrukturális kiadásokat azonban nem fogták vissza, azokat mind hitelből fedezték. A gazdaságot a koronavírus-járvány is keményen sújtotta, különösen a turisztikai ágazatot.